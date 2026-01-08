12月26日の夜、都内にあるレストランから出てきた男性が、事務所車に乗り込んだ。ベージュ色のコートに身を包んでいたのは小栗旬（43）。そのそばには妻の山田優（41）と、子供の姿も――。

この日は、小栗の43歳の誕生日であったが、“プライベート”の用事ではなかった。

「小栗さんが代表取締役社長を務める芸能事務所・トライストーンの忘年会が開催されていました。

スタッフに加えて、俳優陣も参加していて、昨年4月に永野芽郁さん（26）との不倫疑惑が報じられた田中圭さん（41）の姿も。

過去にたびたび酒席でのトラブルが報じられている田中さんですが、お酒を控えているのか、あまり酔っている様子ではありませんでした。

さらに、永野さん、3歳年上のヘアメーク恋人との二股疑惑が報じられていた坂口健太郎さん（34）も、韓国から帰国して、出席したと聞いています。いろいろあった年でしたが、’26年に向けて、忘年会で事務所の結束を再確認したのでしょう」（芸能関係者）

’23年6月に事務所の代表取締役社長に就任した小栗。以降、注力してきたことがある。

10月に都内で行われたPodcast番組の公開収録に出席した際、小栗は事務所の社長に就任してから、「所属している人間がうまく休みを取れているか気にするようになりました」と語っていた。

「小栗さんが先頭に立って、働き方改革を推進しています。

労務管理などを徹底して、スタッフ、タレントともに働きやすい職場を目指しているといいます。

なんでも、小栗さんは、“生きていくうえで、仕事は大事だけれど、家族や自分の生活そのものを大事にしてほしい”と考えているそうです。

小栗さんのお父さんは舞台監督で、彼の幼少期から国内外を飛び回り、家にはほとんどいなかったことも影響しているのでは……」（前出・芸能関係者）

小栗の誕生日だったとはいえ、“問題児”たちが集まる再決起集会の場に、社長夫人をはじめとした家族を連れてきたのには、小栗なりの考えがあるようだ。前出の芸能関係者が推察する。

「小栗さんは若いころ、女性との交際が報じられることが何度かありましたが、結婚後はありません。

’25年に醜聞が報じられた田中さんと坂口さんに、あえて妻と子供たちと過ごす姿を見せ、改めて家族の結束がなによりも大事だということを伝えたかったのではないでしょうか」

小栗家総出で行った“愛の忠告”は田中と坂口に響いたのだろうか。