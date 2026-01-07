木村拓哉“転職者の一歩”応援、「マイナビ転職」「マイナビ転職AGENT」の新CM
俳優の木村拓哉（53歳）が、「マイナビ転職」「マイナビ転職AGENT」の新CMに出演。1月7日より「2つの窓」篇、「窓の向こう」篇、「向き合うエージェント」篇の放映を開始する。
新CMでは、“いい働き方は、いい転職から。”というメッセージのもと、赤い窓（『マイナビ転職』）と青い窓（『マイナビ転職 AGENT』）を象徴的に配置。「みんなの転職窓口。」というコンセプトとともに、求人検索から伴走支援まで“マイナビ転職で完結できる世界観”を力強く表現した。
また、今回のCMは、転職を通じて“一歩踏み出すことで見えてくる、新しい自分”をテーマに制作されており、自分らしい転職スタイルを選べることを象徴的に描いている。木村が2つの窓を軽やかに行き来し、頼れるエージェント像も丁寧に演じ分けており、シーンごとに変化する表情やまなざしを通して、視聴者一人ひとりへ語りかけるように“選べる転職”の価値を体現した。
撮影を終えた感想について木村は「今は映像技術が進歩していますが、今日の現場は本当に“マンパワー満載”でした」と笑顔。照明・撮影・音声などあらゆるチームが呼吸を合わせ、細かい打ち合わせがなくてもプロとして動きが揃う“現場の力”が印象に残った様子だ。「工夫というより“協力”。皆さんのキャリアと本気度を持ち寄って作り上げた撮影でした」と語った。
印象的だったシーンとして、最後に「マイナビ転職」と言うワンカットを挙げ、「実はスタッフの方のしゃっくりが鳴って、そのリアクションがうっすら入ってます（笑）」と、現場ならではのエピソードも披露した。
新CMでは、“いい働き方は、いい転職から。”というメッセージのもと、赤い窓（『マイナビ転職』）と青い窓（『マイナビ転職 AGENT』）を象徴的に配置。「みんなの転職窓口。」というコンセプトとともに、求人検索から伴走支援まで“マイナビ転職で完結できる世界観”を力強く表現した。
撮影を終えた感想について木村は「今は映像技術が進歩していますが、今日の現場は本当に“マンパワー満載”でした」と笑顔。照明・撮影・音声などあらゆるチームが呼吸を合わせ、細かい打ち合わせがなくてもプロとして動きが揃う“現場の力”が印象に残った様子だ。「工夫というより“協力”。皆さんのキャリアと本気度を持ち寄って作り上げた撮影でした」と語った。
印象的だったシーンとして、最後に「マイナビ転職」と言うワンカットを挙げ、「実はスタッフの方のしゃっくりが鳴って、そのリアクションがうっすら入ってます（笑）」と、現場ならではのエピソードも披露した。