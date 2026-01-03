Ž¢¾Æ¤±¤¿¾®Çþ¿§¤ÎÈ©Ž£¤ÏÉÔ·ò¹¯¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡ÄºÇ°¤Î¾ì¹çŽ¢»ç³°ÀþŽ£¤¬Ç¾Â´Ãæ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ò¾·¤¯¤È¤¤¤¦ºÇ¿·¸¦µæ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ê¿»³ÎáÌÀ¡Ø¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç»ç³°Àþ¤ÏÀ¸ÂÎÆâ¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òºî¤ë¾å¤ÇÉ¬¿Ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¸÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£É½Èé¤Î³Ñ²½ºÙË¦¡Ê¥±¥é¥Á¥Î¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ç¤Ï¡¢UVB¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ7-¥Ç¥Ò¥É¥í¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Ê¬»Ò¤«¤é¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òºî¤ë¸¶ÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óD3¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÎÂå¼Õ¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¹üÁÆò¢¾É¤ËØí¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¤½¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ²¤ì¤¿Æü¤ÎÀµ¸áº¢¤ÎÆüº¹¤·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´é¡¢ÏÓ¤Ê¤É¤Ë¿ôÊ¬´Ö¡¢ÂÀÍÛ¸÷Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤À¤±¤Ç1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê³èÀ·¿¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ïºî¤é¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨Ä¹»þ´ÖÍá¤Ó¤Æ¤â¡¢¸¶ÎÁ¤Ë¤Ê¤ë7-¥Ç¥Ò¥É¥í¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬ÂÎÆâ¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤ì°Ê¾å¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ï¹çÀ®¤Ç¤¤º¡¢¸å¤Ï»ç³°Àþ¤Î³²¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³èÀ·¿¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¤Ï¡¢30Ê¬°Ê¾å¤ÎÆü¸÷Íá¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤Ï·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¸÷Íá¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¸úÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÀÍÛ¸÷¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë»ç³°Àþ¤ÎÎÌ¤¬ºÇ¶áÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ÍÂÎ¤ËµÚ¤Ü¤¹»ç³°ÀþÎÌ¤òÉ½¤¹»Ø¿ô¤È¤·¤Æ¹ÈÈÃ»ç³°ÀþÎÌ¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤¬¿ÍÂÎ¤ØµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ÏÇÈÄ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Êì»Ò¼êÄ¢¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¡ÖÆü¸÷Íá¡×¤ÎÊ¸»ú
¤½¤³¤Ç¤ä¤äÍðË½¤Ç¤¹¤¬¡¢290¡Á400nm¤ÎÇÈÄ¹ÈÏ°Ï¤Î»ç³°Àþ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¥Ò¥È¤ÎÈéÉæ¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢¤Þ¤ºÇÈÄ¹¤Î°Û¤Ê¤ë»ç³°Àþ¤Î¿ÍÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÇÈÄ¹¤´¤È¤ËÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÃÍ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¤ÎÇÈÄ¹Ê¬ÉÛ¤ò»ý¤Ã¤¿»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òÀÑ»»¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀÑ»»ÃÍ¤¬¹ÈÈÃ»ç³°ÀþÎÌ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨ÊÔ½¸ÉôÃí¡§³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥¯¤ä¿ÞÉ½¤Ê¤É¤Î²èÁü¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏPRESIDENT OnlineÆâ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ÞÉ½1¤Ë¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ç´ÑÂ¬¤·¤¿¹ÈÈÃ»ç³°ÀþÎÌ¤Î1990Ç¯¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£´ÑÂ¬³«»Ï°Ê¹ß¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áý²ÃÎ¨¤Ï10Ç¯¤¢¤¿¤ê+4.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢20Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð10¡ó¶á¤¯¡¢Í³²¡ÊÆü¾Æ¤±¤òµ¯¤³¤¹¡Ë¤Ê»ç³°Àþ¤ÎÎÌ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÀÎÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë»ç³°ÀþÂÐºö¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¤º¤Ã¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ë¾®Çþ¿§¤ÎÈ©¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡¢È©¤òÇø¤·¤ÆÆüº¹¤·¤Î¶¯¤¤³¤´ß¤ä¸ø±à¤ÇÆü¸÷Íá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ·ò¹¯Åª¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ï¡ÖÆü¸÷Íá¡×¤¬É¬¿Ü¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢Êì»Ò¼êÄ¢¤Ë¤â¤½¤Î»Ý¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ç³°Àþ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ëÊÀ³²¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢1998Ç¯¤ÎÊì»Ò¼êÄ¢¤«¤é¡ÖÆü¸÷Íá¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¾Ã¤¨¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ö³°µ¤Íá¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é»ç³°Àþ¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï20ºÐº¢¤«¤é´é¤Ê¤É¤Î¥·¥ß¤È¤·¤Æ¡¢30ºÐº¢¤«¤é¤Ï¥·¥ï¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿±Æ¶Á¤Î½Ð¤ë»þ´ü¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÍá¤Ó¤ë»ç³°Àþ¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ÇÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ¹»þ´Ö¤ÎÆü¸÷Íá¤ò¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Åª¤ÊÎ®¤ì¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Æü¾Æ¤±¥Þ¥·¥ó¤â°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¼«Á³¤Î»ç³°Àþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï°ÂÁ´¤È¤µ¤ì¤¿Æü¾Æ¤±¥Þ¥·¥ó¤Ë¤è¤ëÆü¾Æ¤±¤âÈéÉæ¤¬¤ó¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñÈéÉæ²Ê³Ø²ñ¡ÊAmerican Academy of Dermatology¡§AAD¡Ë¤Ï¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¾Æ¤±¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤¦¤È¡¢ÈéÉæ¤¬¤ó¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥á¥é¥Î¡¼¥ÞÈ¯¾É¤Î³ÎÎ¨¤¬47¡ó¤â¾å¾º¤¹¤ë¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿AAD¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Ë9¤Ä¤â¤ÎÍýÍ³¤òµó¤²¤Æ¡¢Æü¾Æ¤±¥Þ¥·¥ó¤Ï·ò¹¯¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Ø²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆü¾Æ¤±¥Þ¥·¥ó¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë»ç³°Àþ¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÏUVA¤Ç¤¹¤¬¡¢UVB¤â¾¯ÎÌÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢»ç³°Àþ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÈéÉæ¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤ÏÅÅ¼§ÇÈ¤Î1¤Ä¤ÇÇÈÄ¹¤Ï100¡Á400nm¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈéÉæ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï280¡Á400nm¤ÎÇÈÄ¹¤ò»ý¤ÄUVB¤ÈUVA¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ç³°Àþ¤Ï²Ä»ë¸÷Àþ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Êª¼Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²Ä»ë¸÷Àþ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£»ç³°Àþ¤ÏDNA¤òÇË²õ¤¹¤ë
»ç³°Àþ¤¬Ê¬»Ò¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬»Ò¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤·¤¿Ê¬»Ò¤¬¹â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¡ÊÎåµ¯¾õÂÖ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÊ¬»ÒÆ±»Î¤Î·ë¹ç¤äÂ¾¤ÎÊ¬»Ò¤È¤Î·ë¹ç¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙË¦¤ÎÀ¸Ì¿³èÆ°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¿Ü¤Î°äÅÁ¾ðÊó¤òÃß¤¨¤Æ¤¤¤ëDNA¤ò¹½À®¤¹¤ë³Ë»À±ö´ð¡Ê¥¢¥Ç¥Ë¥ó¡¢¥Á¥ß¥ó¡¢¥°¥¢¥Ë¥ó¤½¤·¤Æ¥·¥È¥·¥ó¡Ë¤Ï»ç³°Àþ¤ò¶¯¤¯µÛ¼ý¤¹¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¿ÞÉ½2¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÙ¤ê¹ç¤¦¥·¥È¥·¥ó±ö´ð¤¬»ç³°Àþ¤òµÛ¼ý¤·¤Æ²½³ØÈ¿±þÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢2¤Ä¤Î±ö´ðÆ±»Î¤¬·ë¹ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°Û¾ï¤Ê²½³Ø¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿ÞÉ½3¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤ËDNA¤Î¹½Â¤¤¬ÊÑ·Á¤·¡¢°äÅÁ¾ðÊó¤Ï¤â¤Ï¤äÀµ¾ï¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸í¤ê¤¬À¸¤¸¤¿DNA¤ò½¤Éü¤¹¤ëÆ¯¤¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½¤Éü¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î°äÅÁ»Ò¤Î¾ðÊó¤Çºî¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Àµ³Î¤Ëºî¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÙË¦Æâ¤Îµ¡Ç½¤¬°Û¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎºÙË¦¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿DNA¤ÎÂ»½ý¤ÏUVB¤Ç¶¯¤¯µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼å¤¤¤Ê¤¬¤éUVA¤âDNAÂ»½ý¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£DNAÂ»½ý¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±¤Î¾É¾õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÈéÉæ¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸¤äºÙË¦»à¤Ë繫¤¬¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¢£»ç³°Àþ¤ÏÍ³²¤Ê³èÀ»ÀÁÇ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ¤Ë¤Ï¿åÊ¬»Ò¤ò´Þ¤áÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬»Ò¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¶¯¤¤»ç³°Àþ¤¬Åö¤¿¤ë¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬»Ò¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë³èÀ»ÀÁÇ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ì·²¤ÎÊ¬»Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³èÀ»ÀÁÇ¤ÏÈó¾ï¤Ë²½³ØÈ¿±þÀ¤ËÉÙ¤àÊ¬»Ò¼ï¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ¤Ç¤ÏÀ°Á³¤È²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î³èÀ»ÀÁÇ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈ¿±þÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Í½´ü¤·¤Ê¤¤²½³ØÈ¿±þ¤ä»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤²½³ØÈ¿±þ¤ò¼¡¡¹¤È°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÀ»ÀÁÇ¤Ï¤½¤Î±Ñ¸ìÌ¾reactive oxygen species¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤ÆROS¤È¤è¤¯¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÂÏÇ¤ÊÊ¬»Ò¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
À¸ÂÎÆâ¤Ç¤Ï¼ï¡¹¤ÎROS¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤âÈ¿±þÀ¤¬¹â¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ¸ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÍ³²¤ÊROS¤¬¥Ò¥É¥í¥¥·¡¦¥é¥¸¥«¥ë¡Ê¡¦OH¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Ò¥É¥í¥¥·¡¦¥é¥¸¥«¥ë¤ÎO¸¶»Ò¾å¤Ë¤Ï¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿ÅÅ»Ò¤¬1¸Ä¤¢¤ê¡¢O¤Î²£¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡Ö¡¦¡×¤Ï¤³¤ÎÅÅ»Ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÅ»Ò¤Ï¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢²½³ØÈ¿±þÀ¤ËÈó¾ï¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤Îradical¡Ê²á·ã¤Ê¡Ë¤Ï¡¢¸ÉÎ©¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÇÈ¿±þÀ¤¬Âç¤¤¤ÅÅ»Ò¤ÎÀ¼Á¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£É¬¤ºÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±Ê¬»Ò
¤³¤Î¥Ò¥É¥í¥¥·¡¦¥é¥¸¥«¥ë¤¬À¸ÂÎÆâ¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤ò¿ÞÉ½4¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
»ÀÁÇÊ¬»Ò¤Ë»ç³°Àþ¤¬Åö¤¿¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ª¥¥·¥É¡¦¥é¥¸¥«¥ë¤È¤¤¤¦ROS¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¼«¿È¤â´í¸±Ê¬»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ª¥¥·¥É¡¦¥¸¥¹¥à¥¿¡¼¥¼¡ÊSOD¡Ë¤È¤¤¤¦¹ÚÁÇ¤Ç²òÆÇ¤µ¤ì¡¢²á»À²½¿åÁÇ¡ÊH2O2¡Ë¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
²á»À²½¿åÁÇ¤ÏÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¥«¥¿¥é¡¼¥¼¤Ê¤É¤Î¹ÚÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤ËÊÑ²½¤·¡¢°ÂÁ´¤Ë¾Ãµî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢²á»À²½¿åÁÇ¤ÏÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ë2²Á¤ÎÅ´¥¤¥ª¥ó¡ÊFe2+¡Ë¤È¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ¹¬¤Ë¤â¥Ò¥É¥í¥¥·¡¦¥é¥¸¥«¥ë¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Fe2+¤Ï¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë»ÀÁÇ±¿ÈÂ¤Ê¤É¡¢À¸ÂÎÆâ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¿Ü¥¤¥ª¥ó¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£½ÉÌ¿Åª¤Ë²á»À²½¿åÁÇ¤Ï¥Ò¥É¥í¥¥·¡¦¥é¥¸¥«¥ë¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ò¥É¥í¥¥·¡¦¥é¥¸¥«¥ë¤ÏÉ¬Á³Åª¤ËÂÎÆâ¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÀÚ¤ÊºÙË¦¤Î»é¼ÁÇË²õ¤¬Ï¢º¿
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ò¥É¥í¥¥·¡¦¥é¥¸¥«¥ë¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎºÙË¦¤ÎÃæ¤Ç°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á·ã¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢°ìÎã¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»é¼Á¤ÏÂÎÆâ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºÙË¦Ëì¤ò¹½À®¤·¡¢À¸Ì¿³èÆ°¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½5¡Êa¡Ë¤Ï»é¼Á¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëÉÔË°ÏÂ»é¼Á¤Î°ìÈÌ¼°¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¿§¡¹°Û¤Ê¤ë²½³Ø¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¸¶»Ò¤Î½¸ÃÄ¤ò°ìÈÌ²½¤·¤ÆR¤ÇÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»é¼Á¤Ë¡¦OH¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë¤È¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²á·ã¤Ê¥é¥¸¥«¥ëÅÅ»Ò¤Ï»éËÃ¤Ë¼õ¤±ÅÏ¤µ¤ì¡¢¡Êb¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê»é¼Á¥é¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥é¥¸¥«¥ëÅÅ»Ò¤ò¡¦¤ÇÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
Æ±»þ¤Ë¥é¥¸¥«¥ëÅÅ»Ò¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿»é¼Á¾å¤ÎC¸¶»Ò¤Ë·ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿H¸¶»Ò¤¬¤Ï¤º¤ì¡¢¥Ò¥É¥í¥¥·¡¦¥é¥¸¥«¥ë¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¿åÊ¬»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊH¡¦¡Ü¡¦OH¢ªH2O¡Ë¡£»é¼Á¥é¥¸¥«¥ë¤ÏÈ¿±þÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¶á¤Ë»ÀÁÇÊ¬»Ò¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»ÀÁÇÊ¬»Ò¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¡Êc¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê»é¼Á¥Ú¥ë¥ª¥¥·¡¦¥é¥¸¥«¥ë¤òÍÆ°×¤Ëºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»é¼Á¥Ú¥ë¥ª¥¥·¡¦¥é¥¸¥«¥ë¤âÈ¿±þÀ¤¬¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¶áÎÙ¤Î»é¼Á¤Ë¹¶·â¤ò¤«¤±¡¢¡Êd¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î»é¼Á¤ò»é¼Á¥é¥¸¥«¥ë¤Ë¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï²á»À²½»é¼Á¡Êe¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶áÎÙ¤Ë»é¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»é¼Á¥é¥¸¥«¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤óºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Á´¿È¤Ë¹¤¬¤ë»ç³°Àþ¤Î³²°
¡Êe¡Ë¤Î²á»À²½»é¼Á¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä»ä¤¿¤Á¤ÎÌò¤Ë¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤¤Ê¬»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥·¥ß¤ä¥·¥ï¡¢Æ°Ì®¹Å²½¡¢Ç¾Â´Ãæ¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢¤½¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ËËÜÍèÌò¤ËÎ©¤Ä¤Ï¤º¤Î»é¼ÁÊ¬»Ò¤¬¡¢¥é¥¸¥«¥ëÅÅ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ°¶Ì¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥é¥¸¥«¥ë¤¬Ìñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Êd¡Ë¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²á»À²½»é¼Á¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁ°¶îÊ¬»Ò¤È¤Ê¤ë¡Êc¡ËÊ¬»Ò¤òºÆÀ¸»º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÈ¿±þ¤Ï¥é¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬»ÒÉÕ¶á¤Ë»é¼Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¿¤Á¤¬°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥é¥¸¥«¥ëÅÅ»Ò¤òÅÏ¤¹Áê¼ê¤Ï¤É¤ÎÊ¬»Ò¤Ç¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉÕ¶á¤Ë¤¤¤ëÊ¬»Ò¤Ë¸«¶¤Ê¤¯¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥é¥¸¥«¥ë¤¬À¸À®¤·¤¿ÉÕ¶á¤Ç¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤°±Æ¶Á¤¬ºÙË¦Æâ¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥É¥í¥¥·¡¦¥é¥¸¥«¥ë°Ê³°¤ÎROS¤â¤¹¤Ù¤Æ²½³ØÈ¿±þÀ¤¬¹â¤¯¡¢À¸ÂÎÆâ¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤È¡¢Æ±ÍÍ¤Ë°¤µ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£»é¼Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤äDNA¤â°±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£ROS¤ÎÈ¯À¸¤ÏUVA¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯UVB¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£ÈéÉæ¤Î¤è¤ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤¹¤ëUVA¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼ïÎà¤ÎÊ¬»Ò¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
Ê¿»³ ÎáÌÀ¡Ê¤Ò¤é¤ä¤Þ¡¦¤Î¤ê¤¢¤¡Ë
Åì³¤Âç³Ø°å³ØÉôµÒ°÷¶µ¼ø¡¢Íý³ØÇî»Î
1948Ç¯°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£1974Ç¯Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥óÇî»Î¸¦µæ°÷¡¢¶¨ÏÂÈ°¹Ú¹©¶ÈêÅìµþ¸¦µæ½ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¢Åì³¤Âç³Ø³«È¯¹©³ØÉô¶µ¼ø¡¢Åì³¤Âç³Ø°å³ØÉô¶µ¼ø¡¢Åì³¤Âç³ØÅüº¿²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¦¶µ¼ø¡¢Åì³¤Âç³ØÀè¿ÊÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¦¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£¸½ºß¤Î¼ç¤Ê¸¦µæ²ÝÂê¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿²Ê³Ø¤ò¶î»È¤·¤¿¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê°åÌôÉÊ³«È¯¡£¤µ¤é¤Ë¿Í´Ö¤ÎQOL¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍÍÑÊª¼Á¤ÎÃµµá¡¦ÁÏÀ½¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¸¦µæ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø½é¤á¤Æ¤ÎÎÌ»Ò²½³Ø¡Ù¡Ø¡Ö¹á¤ê¡×¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ø¥«¥é¡¼¿Þ²ò¡¡Ê¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸«¤¿ÂÎ¤Î¤Ï¤¿¤é¤¡Ù¡Ø°Åµ¤·¤Ê¤¤¤Ç²½³ØÆþÌç¡¡¿·ÄûÈÇ¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¹ÖÃÌ¼Ò¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£ÀìÌçÅª¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²Ê³Ø¡¦²½³Ø¤Î²òÀâ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÅì³¤Âç³Ø°å³ØÉôµÒ°÷¶µ¼ø¡¢Íý³ØÇî»Î Ê¿»³ ÎáÌÀ¡Ë