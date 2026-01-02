ÃçÎÉ¤¯¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ç26Ç¯Ä¶Â¿Ë»¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¤È¿·Îø¿Í¡¦½÷Í¥·ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×
¡Æ24Ç¯¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤«¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ç25Ç¯¤Ë¤ÏÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥é¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê28¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É¥«¥Î¥¸¥ç¡É¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ç25Ç¯£¶·î£³Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Èà½÷¤Î»Ñ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥¿¥Ð¥³¤ò°ìÉþ
¿¿¤ÃÀÖ¤ÊË¹»Ò¤Ë¥®¥é¥®¥é¤È¸÷¤ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥Á¥§¡¼¥ó¡Ä¡Ä¡£¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê³Ê¹¥¤â¤Ê¤¼¤«³¨¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÈþ½÷¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡Ç25Ç¯£´·îÃæ½Ü¤Î¤¢¤ëÍ¼Êý¡¢ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¤Ï±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤ÊÇÉ¼ê¤ÊÉþÁõ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥Å¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ç20Ç¯¤Ë¡Ø¤Ò¤Æ¨¤²ÁûÆ°¡Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿°ËÆ£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¡Ç24Ç¯£´·î¤Ë¤Ï¡Ø³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢£´Ç¯¿¶¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥éÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç25Ç¯£±·î´ü¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Îø¡Á¤«¤¯¤ì¤Ü¤Ã¤Á¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¼ç±é¡£¡Ç25Ç¯£´·î´ü¤Î¡ØÈà½÷¤¬¤½¤ì¤â°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ìò¼Ô¶È¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë°ËÆ£¤À¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Å¹¤òË¬¤ì¤¿°ËÆ£¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢¾®ÊÁ¤ÊÃãÈ±Èþ½÷¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Å¹¤ËÆþ¤ë¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¸ò¤¨¤ÆÃÌ¾Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃçÎÉ¤¯µíÆù¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
ÅÓÃæ¡¢µÊ±ì¤Î¤¿¤á¤Ë°ì¿Í¤Ç³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÇÆù¤Ë¤¬¤Ã¤Ä¤¯Èà½÷¤Î»Ñ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¥¿¥Ð¥³¤òßî(¤¯¤æ)¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¹¤ò¸å¤Ë¤·¤¿Æó¿Í¤Ï°ËÆ£¤Î¼«Âð¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â½÷À¤¬µ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î£²½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï°ËÆ£¤Î°¦¸¤¤È»¶Êâ¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤àÆó¿Í¤òÈ¯¸«¡£¤³¤ÎÆü¤âÆó¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¿¿ÌëÃæ¤ò²á¤®¤Æ¤âà°¦¤ÎÁãá¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ËÆ£¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤ÎÈþ½÷¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï½÷Í¥¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÈÅÄô¥²»(¤ê¤ó¤Í)¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£¡Ç14Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢²Î¼ê¤ä¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ£µËç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ç25Ç¯£³·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤¹¤Ñ¤¤¤¹¡£¡Ù¡ÊBS-TBS¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¼ã¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë£ÚÀ¤Âå¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¹¡£
Æó¿Í¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ç24Ç¯½©º¢¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤Î¸¤¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤°¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ËÆ£¤Î°¦¸¤¤âµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê²û(¤Ê¤Ä)¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤è¤¯°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê°ËÆ£¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¸µ¥«¥Î·ëº§¤Ø¤ÎËÜ²»
¡Ç24Ç¯¤Ï°ËÆ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤À¤Ã¤¿¡£¡Ç19Ç¯¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜÉñ¹á¡Ê28¡Ë¤¬¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ØMY FIRST STORY¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ç24Ç¯10·î¡£Á°½Ð¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¡Ç24Ç¯¤Î½Õº¢¤Ë°ËÆ£¤ÈÇË¶É¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤·¤Ð¤é¤¯°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ç24Ç¯11·î¤Ë¤Ï»öÌ³½ê°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡£Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®·ª½Ü¡Ê43¡Ë¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸½»öÌ³½ê¤Ø¤ÈÀÒ¤ò°Ü¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê·èÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÈà½÷¤È¤¤¤¦ÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÇ¯Îð¤Ï£³¤Ä²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤â·ÝÎò¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê»Ð¸æÈ©¤ÊÀ³Ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ËÆ£¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅ¾µ¡¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æó¿Í¤ÎÃç¤ÏµÞÂ®¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¸òºÝ¤Î»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¯¡¢°ËÆ£¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢°¦¸¤¤È¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¤ò»ß¤á¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¨¡¨¡µÈÅÄô¥²»¤µ¤ó¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡²¿ÅÙ¤âÆó¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ´Á³µ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤ï¡£»öÌ³½ê¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¨¡¨¡»öÌ³½ê¤â°ÜÀÒ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£°ì¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¤½¤¦¸À¤¦¤È°ËÆ£¤Ï°ìÎé¤·¤Æ»¶Êâ¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
£±·î´ü¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î½÷¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ËÆ£¤Î¡Ç26Ç¯¤Ï¡¢Ä¶Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤½¤¦¤À¡£
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦ÊüÁ÷ÆüÌ¤Äê¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ç26Ç¯£±·î´ü¥É¥é¥Þ¡ØÎ¬Ã¥Ã¥º§¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆâÅÄÍý±û¡Ê34¡Ë±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Àé½Õ¤ÎÉ×¤Ç¡¢¤¦¤À¤Ä¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Àº¿À²Ê°å¡¦»Ê¡Ê¤Ä¤«¤µ¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡ÖÆ±ºîÉÊ¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦»³ÅÄ²ê°á¤Î¡ØÎ¬Ã¥Ã¥º§¡Á¥Ç¥¤¿½÷¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡Á¡Ù¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¤¬¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢É×ÉØ¤Ë»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢Íî¤Á¹þ¤àÀé½Õ¤ÎÁ°¤ËÆÍÇ¡¡¢»Ê¤Î»Ò¤É¤â¤ò¿È¤´¤â¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¡Ê28¡Ë±é¤¸¤ëÉâµ¤Áê¼ê¤Î½÷À¡¦¤¨¤ß¤ë¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼»ÅÊ¤ä¾µÇ§Íßµá¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤é¤±¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Æ±Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ËÆ£¤Ï¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢
¡ÒÃæ¡¹¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¤Ï¶¦´¶¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó
¤ÈÆñÌò¤ËÄ©¤à·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ç26Ç¯£²·î¤«¤éWOWOW¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê58¡Ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØËÌÀî¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£Êª¸ì¤Ï12À¤µª½éÆ¬¡¦ËÌÁ×Ëö´ü¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¡¢¿¥ÅÄ±é¤¸¤ë¿®Íê¤Ç¿Í¤òÆ°¤«¤¹µ©Âå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Á×¹¾¡Ê¤½¤¦¤³¤¦¡Ë¤òÊé¤¦Éô²¼¡¢¸×»¦¤·¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÃË¡¦Éð¾¾¡Ê¤Ö¤·¤ç¤¦¡Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼ËÜ»ï¤¬°ËÆ£¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö²Æº¢¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤Ç¤è¤¯°ËÆ£¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¤ò»¶Êâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏÈà½÷¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¤È¤¤¤¦¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯12·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ç25Ç¯12·î11Æü¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£°ËÆ£¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
°ËÆ£¤Î»Å»ö¤¬°ìÃÊÍî¤¹¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÉÔ¾Í»ö¤«¤é¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸µ¥«¥Î¤È¤ÎÇË¶É¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿°ËÆ£¡£¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢´°Á´Éü³è¤ÎÆü¤Ï¶á¤¤¡£