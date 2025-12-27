西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（２７）がアストロズと契約合意したことが１日（日本時間２日）、分かった。４５日間の交渉期限が米東部時間の２６年１月２日午後５時（同３日午前７時）に迫る中での電撃合意となった。

複数の現地メディアによると、３年５４００万ドル（約８５億円）の契約で投球回によって出来高がつき、最大３年６３００万ドル（約９９億円）になるという。さらに、毎シーズン後にオプトアウト（契約破棄条項）が組み込まれるという、日本人初の異例の内容も組み込まれた。３年間の契約中であっても、契約を破棄してＦＡとなる可能性がある。

西武に支払われる譲渡金は、メジャー契約の場合、契約総額２５００万ドル以下の２０％に、２５００万ドルを超えて５０００万ドル以下の部分の１７・５％、５０００万ドルを超えた部分の１５％が加算される。今井の基本契約は３年５４００万ドル（約８５億円）のため、現時点で西武へ支払われる譲渡金は９９７・５万ドル（約１６億円）と見られる。出来高は１５％が加算されるため、最大１１３２・５万ドル（約１８億円）まで増える模様だ。

今井は今オフのＦＡ市場の先発投手の目玉の１人とされ、一部では３００億円規模の超大型契約を結ぶ可能性があるとも報じられた。だが、３年という長期ではない契約となったことで、西武への譲渡金は２０億円にも満たないものとなりそうだ。２３年オフに山本由伸がオリックスからドジャースに入団した際には１２年総額３億２５００万ドル（約４６５億円＝契約発表時のレート）の超大型契約を結び、オリックスには７０億円ほどの譲渡金が支払われたとされている。

ヤクルトからホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（２５）も２年３４００万ドル（約５４億円）の契約だったため、ホワイトソックスからヤクルトへ支払われる譲渡金は６５７・５万ドル（約１０億円）となる見込みだ。