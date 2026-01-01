ロック歌手・矢沢永吉(76)の長女で「PIGGY BANKS」ボーカルの矢沢洋子(40)が31日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日「第76回NHK紅白歌合戦」に出演した父の驚くべき行動を明かした。

矢沢は午後10時前に登場。東京タワーが一望できる都内某所で、「真実」を披露。しかし歌い終えると、会場のNHKホールが暗転。ざわつくメイン会場に矢沢がサプライズ登場し「止まらないHa〜Ha」「トラベリン・バス」を熱唱した。

歌い終わったのは10時3分頃。「紅白歌合戦、出させてくれてありがとうございます！」と言い、さっそうと熱狂する会場を後にした。

矢沢と言えば、ライブ後、驚きの早さで会場から引き上げることで有名だが、この日もそうだったようで、洋子がXを更新したのは午後10時20分。「かっこよすぎ もう帰ってるから母親がバタバタ」とつづった。

前回、紅白歌合戦に出場した12年には、イヤーモニターをしたまま帰宅したと明かしていただけに、この投稿を見た人からは「え！もう帰ってるの？」「えっ、早っ！！」「かっこよすぎて鳥肌」「今年はイヤモニ外して即逃げ出来た事でしょう」などの声が上がっていた。