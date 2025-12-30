Ç¤¬»à¤ó¤À¤éÇòÇ¤ËÌá¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ö¥·¥í¥Ã¥×¡×¤Ç¿·¤·¤¤ÊÁ¤òÀ÷¤á¤ëÅ·¹ñ¤ÎÅ¾À¸¥·¥¹¥Æ¥à¡ªºî¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤«µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦´õË¾
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ªÇ¤¬»à¤ó¤À¤éÇòÇ¤ËÌá¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
Ç¯Ëö¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª2025Ç¯¤Ë¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿Ì¡²è¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡ÖÇ¤Ï»à¤ó¤À¤éÅ·¹ñ¤Ø¹Ô¤¯¡£Å·¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¿·¤·¤¤Ì¿¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë°ìÃ¶¡¢ÇòÇ¤ËÌá¤ë¡×¡£»à¤ó¤ÀÇ¤¿¤Á¤¬ºÆ¤Ó¿·¤·¤¤ÊÁ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Å¾À¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¡Ö¤¤¤¤ÏÃ¡×¡Ö²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¯¡£
¢£¡Ö¥·¥í¥Ã¥×¡×¤Ç¿·¤·¤¤ÊÁ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¤ËÅ¾À¸
Å·¹ñ¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Ê»Ñ¤ËÌá¤Ã¤¿Ç¤¿¤Á¡£¤½¤³¤Ë¡¢·§¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¡Ö¿ÀÍÍ¡×¤¬¸½¤ì¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¿·¤·¤¤ÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ü¥È¥ë¤ò²¿ËÜ¤âÃÖ¤¤¤¿¡£Ç¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¹¥¤¤ÊÊÁ¤òÁª¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¶¤Ï¡¢¥·¥ã¥à¡ª¡×¡Ö²¶¤Ï¥Ú¥ë¥·¥ã¤À¡×¤ÈÇ¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¡£
ÉÓ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°äÅÁ»Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÉ¤¤ÎÅ¾À¸¤ò·Þ¤¨¤¿Ç¤Ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï·Ú¤¯¡¢ÃÏ¾å¤Ø¸þ¤«¤¦¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤¤¤Ä¤«À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦´õË¾
Áª¤ó¤ÀÉÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¤ÎÊÁ¤¬·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Ï¡Ö°¦Ç¤òË´¤¯¤·¤¿Êý¤«¤é¡Ø¤¦¤Á¤â¤¤¤Ä¤«µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬³Ú¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÃæ¤Î¡Ö¤ªÁ°¤Î¼Ê¡¹¤ÏÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢°¦Ç¤Î¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÇ¤ÎÊÁ¡×¤ÎÃåÁÛ¤Ï¥é¥¸¥ª¤«¤é¡¢À©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÍ§¿Í¤ÎÈá¤·¤ß
»à¤ó¤À¤é°ìÅÙÇòÇ¤ËÌá¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤¬¡¢ÇÌ¡²è¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÇ¤¬Å·¹ñ¤Ç°ìÅÙÇòÇ¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇÇ¤ÎÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤Èºî¼Ô¡£Ç¤ÏÇòÌÓ¤¬´ðËÜ¤Î¿§¤Ç¡¢ÊÁ¤Î°äÅÁ»Ò¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤ò¼ª¤ä¿¬Èø¤ÎÀè¤«¤é¤¿¤é¤¹¤ÈÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥·¥í¥Ã¥×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¤éÊÁ¤¬ËþÊ×¤Ê¤¯Æþ¤ë¤·¡¢¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤¤ÈÇòÂÂÞ¡¢È¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Ê¤é¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍ§Ã£¤¬Ä¹Ç¯°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿°¦Ç¤òË´¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜÎå¤Þ¤¹¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¡¼¡¼¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤»×¤¤¤«¤é¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÇ¤Ï¡¢Í§Ã£¤Î°¦Ç¤ÈÆ±¤¸¥¥¸¥È¥é(ºîÃæ¤Ç¤¤¤¦¡É¤·¤Þ¤·¤Þ¡É)Ç¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Çò·§ÊØÍø¸®¥Û¥»(@sasadebris)
