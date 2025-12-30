¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö50cm¡×È±¥«¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤Ë½¸¤Þ¤ë¾Î»¿¡Ä¡Ø¹ÈÇò¡ÙÄ¾Á°¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿ ¡È4Ç¯±Û¤·¡É ¼Ò²ñ¹×¸¥
¡¡12·î29Æü¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤³¤Ç¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¡¢¤¦¤¹Èý¥á¥¤¥¯¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç°Ï¤ß¼èºà¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢È±¤ÎÃ»¤µ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤¹¤ë¤Û¤É¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È ¡ÈÃÇÈ±¡É ¤·¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÔÈ±ÀÚ¤Ã¤¿!¡¡µ¤¹ç¤¤¤Ç¸«´·¤ì¤Æ¤§¡Õ¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò²þ¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¹û¤ì¤ë¡Õ¡Ô¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¥·¥ç¡¼¥È¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¤Ê¡Õ¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤¿È±¤ÎÄ¹¤µ¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö50cm¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¹ÈÇò¡ÙÄ¾Á°¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÊóÆ»¿Ø¤«¤éÈ±¤òÃ»¤¯¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ø1¥«·îÁ°¤°¤é¤¤¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡£ 4Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤º¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë1Å©¤°¤é¤¤¤ÇË¢Î©¤Á¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¤¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÆ¬È±¤ËÇº¤ß¤¬¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢È±¤ÎÌÓ¤òÌµ½þÄó¶¡¤·¤Æ¥¦¥£¥Ã¥°¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£
¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£2025Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ø¤¤¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤³¤Î¶Ê¤òºî¤ëÁ°¤Ë¡ØËÍ¤¬À¸¤¤Æ¤ë¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦±Ç²è¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ª¤ÎÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤Î¾¿Æ¡¢¥³¡¼¥À¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸Î¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦´õË¾¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«»¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤ò¸«¤ë¤ÈÈá¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Õ
¡Ö¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¡£¼«¿È¤â30ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤è¤ê´Ø¿´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Îø°¦¥½¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡£¼«¿È¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ³èÆ°¤ÎÂ¸ºß¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢³Î¸Ç¤È¤·¤¿¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£