タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系）の4時間半スペシャルが12月30日午後5時30分（一部地域は午後6時30分）から放送されます。今回は、2025年の放送に登場した店を振り返るほか、店主と息子の親子関係が人気となっている石川県能登市の寿司店「鮨･海鮮料理 津久司」の最新映像、佐賀県で“オモウマい店”を初調査した映像が放送されます。

【写真】このボリュームで250円！？ 250円ラーメンがヤバイ！ インパクト大の料理を一挙、公開！

2025年を振り返るコーナーでは、6人前相当の「五目チャーハン ギガ盛」（2200円）や7人前相当の「麻婆天津丼」（3500円）などが人気で、店員同士の仲の良さが話題となった栃木県足利市の「青竹手打ちラーメン 桂林」、うり二つの双子姉妹が切り盛りする大阪府八尾市の「あたか食堂」、材料を0.1グラム単位まで計量するのが特徴の山口県下関市にある「オネット」など、視聴者にインパクトを与えた店が再登場します。

さらに、50年継ぎ足してきた煮汁を使った自家製チャーシューが名物の「ラーメン」（300円）を提供する愛知県名古屋市にある中華料理店、麺250グラムの「まかないラーメン」（250円）を販売する茨城県水戸市のラーメン店なども登場します。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務めています。笑福亭鶴瓶さん、木梨憲武さん、宮川大輔さん、田村淳さん、若槻千夏さん、藤本美貴さん、「SixTONES」の田中樹さん、「GENERATIONS」の片寄涼太さんらがゲストとして出演します。