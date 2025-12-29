箱根駅伝でシェアNo.1となるか？「asics」のバナナより軽いシューズに見る日本メーカーらしい特許技術
毎年1月2、3日に行われる恒例の箱根駅伝が迫ってきました。
箱根駅伝と並ぶ三大駅伝の一つである出雲駅伝では、今年は國學院大學が優勝し、もう一つの全日本大学駅伝は駒澤大学が優勝しました。しかし、箱根駅伝では青山学院大学が強さを発揮してくることも考えられますので、一体どのような結果になるのか予測が難しいです。
そうした優勝争いと共に、ランナーが履くシューズの「シェアNo.1」争いも年々激しさを増しています。
先日、大迫傑選手が中国メーカー「リーニン」のシューズでマラソンの日本記録を更新しましたが、年明けの第102回箱根駅伝では、そのリーニンのシューズを履く選手が出てくるかもしれないという点も注目ではあります。また、ここ最近PUMAも長距離用シューズの技術開発に力を入れていて、じわじわとシューズシェアを広げています。
まさに“シューズシェア戦国時代”といった様相を呈していますが、そうした中、日本メーカーであるasicsが、とうとうシューズシェアNo.1になれるかどうかに注目したいところです。
この上位100人は、箱根駅伝本番を走ることになるランナーが多いため、次こそいよいよasicsが箱根駅伝でシューズシェアNo.1を獲得するかもしれません。
そんなasicsは、最新シューズ「METASPEED RAY」を今年リリースしたばかりなのですが、この「METASPEED RAY」、バナナ1本よりも軽いという驚がくの軽さでランナーの間で話題になっています。
しかし、軽さ以外にも、「METASPEED RAY」には日本人向けの特徴的な特許技術が多く盛り込まれているのにも注目したいところ。それらはどのような技術なのでしょうか。そして、asicsはこの「METASPEED RAY」をもって、いよいよ箱根駅伝シューズシェアNo.1を獲得できるでしょうか。
そのような中、NIKEが2019年7月に販売した「ヴェイパーフライ ネクスト%」という厚底シューズが状況を一変させます。
このNIKEの厚底シューズが販売された後、2020年1月の第96回箱根駅伝では、実に90％近くのランナーが皆同じNIKEの厚底シューズを履いて走るという異様な状態となりました。
このシューズは、NIKEの特許技術をもとに作られたシューズであり、図1（特許番号6786595号）を見ると分かる通り、ソールの形状が前足部にかけて大きく湾曲していることが特徴的です。
このような形状にすることで、走っているときにシューズが前に傾くようになり、足が勝手に前に出るような効果を生み出しています。こうした特徴を有するこのシューズを履くことで、エリウド・キプチョゲ選手によってマラソンの世界記録が大幅に更新され、他にも多くのランナーが自己ベストを出せるようになりました。
NIKEの厚底シューズは特許技術によって作られているものであるため、他社がこうしたNIKEの特許技術を回避し、かつNIKEの厚底シューズと同等以上のシューズを開発するには一定の時間がかかります。したがって、その後の箱根駅伝でもしばらくはNIKEの厚底シューズを履いて走るランナーが圧倒的多数という状況が続いていました。
そのため、asicsとスポンサー契約をしている大学でさえ、箱根駅伝ではNIKEの厚底シューズを履いて走るという状況となり、2021年1月の箱根駅伝ではとうとうasicsを履いて走るランナーがゼロとなってしまいました。
マラソンでも同様にNIKEにシェアを大きく奪われてしまうなどの危機的状況の中、asicsは社長直下のプロジェクトを発足し、社長自らが意思決定を行うなどして驚がくのスピード感で厚底シューズを作り上げ、技術開発を重ね、ようやく2025年1月の第101回箱根駅伝でNIKE、adidasと並んでシューズシェアの三つどもえの争いをするまでになりました。
2025年夏に開催された東京2025世界陸上の男子マラソンでも、上位入賞者8人のうち3人がasicsの厚底シューズを履いており、上位入賞者のシューズシェアNo.1となりました。中でも、イタリア代表のアウアニ選手は、当時販売されたばかりのasicsの最新モデル「METASPEED RAY」を履いて3位に輝きました。
「METASPEED RAY」は、とにかく軽いのです。片足で約129g（27cmの場合）なので、バナナ1本、柿1個、リンゴ1個よりも軽いという、厚底シューズ史上最も軽いシューズなのです。
このような軽さを実現するため、asicsが特許を有する特殊な素材やシューズ製法といった技術が多く用いられていると考えられます。
そしてこの「METASPEED RAY」は、軽さだけではない、日本メーカーasicsならではの日本人向けの機能も多く有しています。そうした機能は、asicsが出願している特許技術によってもたらされているように考えられるのです。
これは、asicsが特許出願中の技術によって、いわゆる「プロネーション」の発生が抑制されているためと考えられます。プロネーション（回内）とは、図2のように着地の衝撃を分散させるために、着地するときにかかとが内側に倒れ込むように働く、人間の自然な動きのことです。
日本人ランナーは、マラソン大国のケニアランナーらと比べると小指の付け根あたりで着地するために、激しくプロネーションを起こしているランナーが比較的多いといわれています。マラソンを走る筆者もかなりオーバープロネーション気味です。
過度なプロネーションには、着地エネルギーが吸収されてしまい、地面からの反力をうまく推進力に転換しづらいというデメリットがあります。
asicsは、こうした日本人ランナーの悩みともいえるプロネーションの発生を抑制するための特許をこれまでも多く取得しており、最も新しいプロネーションに関する特許出願（特願2023-172773）による技術が、この「METASPEED RAY」にも用いられていると考えられます。
「METASPEED RAY」は、履いて走ると軽さをすぐに実感しますが、プロネーションの発生を抑制できていることも同時に実感でき、走っていて推進力を感じやすい理由の大きな一つになっていると思われます。
また、日本メーカーのasicsらしい細やかな技術として、ミッドソールにV字形状の切り込みを入れることで着地時の衝撃性を緩和することができる、という特許出願中（特願2025-148518）の技術（図3）も用いられていると推測できます。
特許文献においても、ミッドソールにV字形状の切り込みを入れることにより、厚底シューズのデメリットである安定性の低下という問題を解消し、かつ地面からの反発性と耐衝撃性を向上させることができる、といった内容が記載されています。
このような日本メーカーらしい細やかな技術が随所に用いられているところも、「METASPEED RAY」の特徴といえるのではと考えます。
次の箱根駅伝で「METASPEED RAY」を履く選手がどれだけ出てくるか、そしてasicsがシェアNo.1になるかどうか、シューズという側面からも箱根駅伝での注目点は多くあり、今から箱根駅伝本番が非常に楽しみです。
▼藤枝 秀幸プロフィール
大手IT企業などでSEとしてシステム開発などに従事した後、2009年に「藤枝知財法務事務所」を開業。以降、IT分野やエンタメ分野を中心に契約書業務や知的財産業務を行う。メディアや企業のコンテンツ監修なども手がけている。All About 弁理士ガイド。
(文:藤枝 秀幸（弁理士・行政書士）)
