トレンドは？「ココが変わった」バッグの新傾向

ボリュームのある服にも埋もれず、存在感を放つビッグサイズのバッグ。実用性の高さに加え、大きさ自体がハズしになるため、手間なく抜け感のあるルックスに。形を生かした持ち方や素材のムードにも着目を。







「ビッグなバッグの今」

2025 A/Wコレクションでは、クラッチやショルダー、ボストンなど、いろいろな形の大きめバッグを発見。スタイリングに効果的にとり入れるためのヒントを拝借。







Check_01

コーディネートに合わせて「抱える・提げる」

面積を占めるぶん、持ち方が変わるだけで全体の印象にも違いが。





FERRAGAMO



上半身にボリュームを集め、タイトな足元を引き立て。旬のブラウンにキレを加える役割としても、大きな黒は効果的。







FENDI



暗色の服×白のバッグ。小脇に抱えることで反対色にも一体感が出る。派手に浮かないけれど、暗い色に映える白はウエストマークにもひと役。





Stella McCartney



歩くたびゆれ動くバッグで、お堅い白を活性化。やや着くずしたワイドシルエットのセットアップに似合う、それとないカジュアルダウンができるのもビッグサイズのレザーならでは。







(すぐ真似できるポイント)

