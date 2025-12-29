ほぼ交際0日で結婚、東京から青森に移住した女性。公共の電気、ガス、水道も使わない「0円生活」の内容
青森県の里山で、自給自足の生活を送る家族がいる。
廃材で建てた家に住み、電気、ガス、水道は契約せず、田畑を耕して自活。一見、不便な生活に思えるが、家賃を払いながら都会に住み、物価高にあえぐ我々からすれば、うらやましいと感じる面もある。そっくり真似はできなくても、生活を良くするヒントがあるかもしれない……。
夫の余一さんとともに「0円生活」と子育てに勤しむ田村ゆにさんに、今の生活をすることになった経緯や、自給自足についてなどのお話をうかがった。
◆歌手を目指して100万円の詐欺被害に遭ったことも
札幌市で生まれた田村さんは、最初から今のような生活を送っていたわけではない。高校卒業後に上京し、社会的な成功を目指して奮闘する日々が続いたという。
--東京ではどのような生活を送っていましたか？
田村ゆに（以下、田村）：高校時代にバンド活動をしていた流れで、歌手になろうと思っていたんです。オーディションを受けたり、路上ライブに挑戦したりしましたが、なかなか芽が出ませんでした。生活費を稼ぐためのアルバイトをしながらなので、思うように活動もできなくて……。
--若い時に上京して歌手を目指していたら、いろんな怖い大人にも出会ったりしたのではないでしょうか？
田村：あるとき、有名プロデューサーを名乗る人に勧められ、私が100万円出してCDを制作してもらったことがありました。その人とはレッスンの途中で連絡が取れなくなってしまいまして……。後々になってその人は、業界で有名な詐欺まがいのことをしている人だったと知ったんです。
--そんな経験までされて歌手を目指し続け、結果的に何歳くらいまで東京にいたのでしょうか？
田村：観客がほとんど身内のライブハウスで歌うことも当たり前で、歌手に見切りをつけたのが28歳の頃です。縁あって着物の世界にハマり、着物の販売やレンタルの仕事を始めました。
◆ほぼ交際0日で青森へ移住
東京で生活基盤を確立すべく頑張りながら20代の終わりを迎えた田村さんは、結婚を意識し始める。今の夫である田村余一さんとのなれそめは、風変わりとも呼べるかたちであった。
--青森県南部町で生まれ育った余一さんとは、どのように知り合ったのですか？
田村：2016年の春、余一さんは、Facebookで「お嫁さんを募集します」という内容の投稿をしていたのです。たまたまそれを知った私は、何だか惹かれるものを感じたので応募することにしました。もちろん、それまで会ったこともない人です。でも、10歳年上の余一さんは、自身のブログで自身の人となりを細かく紹介していて、最初に感じていた「なんか怪しい」という印象はすぐに払拭されました。
--応募した後、どのような流れで結婚に至ったのですか？
田村：何度かやりとりした後、ゴールデンウィーク明けに青森まで赴き、対面しました。誠実な余一さんの人柄に触れ、土地とも相性が良いことを実感し、翌年6月に結婚しました。
◆住む家を造ることから始めた
2018年には息子さんが誕生。ごく一般的な結婚生活に見えるが、田村さん一家は、ほかにはない特徴があった。それが「自給自足の生活」。セルフビルドの小屋に住み、公共の電気、ガス、水道は使わず、日常用品も自作するという。
--自給自足生活にチャレンジした理由はなんですか？
田村：余一さんは、高校時代から環境問題について関心が強く、現代文明にあまり頼らない生活を目指していました。社会人になり、働きながら田村家の実家の土地を借りて、素人ながら7年かけて小屋を建てたんです。ほとんどの材料に廃材を使い、費用がかかったのは屋根材などの金物にかかった10万円くらいのみ。結婚当初は、その建物以外に何もないような状況だったので、そこから暮らすのに必要なものを徐々に揃えていった感じですね。
