SoftBank ウインターカップ2025男子決勝

バスケットボールの第78回全国高校選手権「SoftBank ウインターカップ2025」は29日、東京体育館で男子決勝が行われ、福岡大大濠（福岡）が東山（京都）に97-71で勝利した。テレビ朝日系でも放送されていたが、バスケコートにある掃除用具が映り、話題になっている。

コートにラーメンが散乱？ しかし、汚れてはいなかった。ウインターカップのワンシーン。スタッフが汗で濡れたコートを拭いている。ただモップが変？ よく見ると日清食品のカップヌードルのデザインになっており、こぼれた麺がモップになっていた。具材までついている。

過去の大会でも使用されたモップ。テレビ朝日系で地上波中継されたこともあり、X上の視聴者も驚き。様々なコメントが寄せられた。

「カップヌードルのモップマジで可愛い。中身溢れてんねん」

「あのモップいいなぁ」

「具の人形？！が沢山ついててちゃんと拭けているか心配w」

「ウインターカップの決勝戦を観ていたら…カップヌードルのモップが可愛すぎる」

「今気づいたんだけどカップヌードルのモップあれなに」

福岡大大濠は5度目の優勝。2019年の福岡第一以来、史上7校目の連覇となった。



