「今気づいたんだけど…あれなに」 バスケ中継で熱視線、コート上の“食品”が話題「可愛すぎ」
SoftBank ウインターカップ2025男子決勝
バスケットボールの第78回全国高校選手権「SoftBank ウインターカップ2025」は29日、東京体育館で男子決勝が行われ、福岡大大濠（福岡）が東山（京都）に97-71で勝利した。テレビ朝日系でも放送されていたが、バスケコートにある掃除用具が映り、話題になっている。
コートにラーメンが散乱？ しかし、汚れてはいなかった。ウインターカップのワンシーン。スタッフが汗で濡れたコートを拭いている。ただモップが変？ よく見ると日清食品のカップヌードルのデザインになっており、こぼれた麺がモップになっていた。具材までついている。
過去の大会でも使用されたモップ。テレビ朝日系で地上波中継されたこともあり、X上の視聴者も驚き。様々なコメントが寄せられた。
「カップヌードルのモップマジで可愛い。中身溢れてんねん」
「あのモップいいなぁ」
「具の人形？！が沢山ついててちゃんと拭けているか心配w」
「ウインターカップの決勝戦を観ていたら…カップヌードルのモップが可愛すぎる」
「今気づいたんだけどカップヌードルのモップあれなに」
福岡大大濠は5度目の優勝。2019年の福岡第一以来、史上7校目の連覇となった。
（THE ANSWER編集部）