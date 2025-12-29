2026年1月3日（土）から5日間開催！Amazon、年始のお得なセール「Amazon 初売り」
Amazonは、毎年恒例の年始のお得なセール「Amazon 初売り」（https://www.amazon.co.jp/hatsuuri ）を、2026年1月3日（土）9時から1月7日（水）23時59分までの5日間にわたり開催する。今回の「Amazon 初売り」では、「いい一年を、笑顔ではじめよう。」をテーマに、カスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心として、Amazonデバイス、家電、日用品、ファッション、食品・飲料などの人気商品をお買い得価格で提供する。
さらに、数百種類におよぶバラエティ豊かな「福袋」の発売に加え、新たな一年のスタートを彩る大型家電・家具やプレミアムファッションブランドのセールも実施する。また、「Amazon 初売り」での買い物をよりお得に楽しめるよう、Amazonポイントが最大45,000ポイント（期間限定）当たるチャンスがある「Amazonスタンプラリー」（諸条件あり）や、高ポイントが貯まる「ポイントDEAL祭り」など、多数のキャンペーンを用意している。Amazonは、「Amazon 初売り」を通じて、幅広いカテゴリーの商品をよりお得に購入できる機会を提供することで、顧客の家計をサポートし、豊かな新年を迎えられるよう応援するとしている。
■事前にセール商品の一部を公開する「ちょっと見せます」のページも開設
「Amazon 初売り」の目玉商品を先取りして紹介するページ「ちょっと見せます」（https://www.amazon.co.jp/hatsuuriitem）では、お買い得商品の一部を2025年12月27日（土）12時より事前に公開する。毎年人気の商品から新商品まで幅広く紹介し、「Amazon 初売り」における買い物計画をサポートする。
■新しい一年をお得な「福袋」でスタート
Amazonは、顧客の新年を華やかに彩る「福袋」（https://www.amazon.co.jp/fukubukuro）を、2026年1月3日（土）9時より発売する。季節に合わせたさまざまな商品を、お求めやすい価格で提供する。Amazon.co.jp限定の「福袋」をはじめ、ファッション、コスメ、美容家電、スポーツ用品、贅沢なグルメなど、数百種類におよぶ多彩な「福袋」を用意する。また、購入前に中身が分かる「福袋」と、中身が分からない「福袋」の2種類を展開し、新年の運試しを楽しみながら、魅力的な商品との出会いを提供する。
■「大型家電・家具セール」と「プレミアムブランドセール」で、装い新たな年をお得に
2026年を新たな装いで迎えたいという顧客のニーズに応えるため、大型家電・家具およびプレミアムファッションブランドから選りすぐりの商品を幅広く取り揃え、魅力的な価格で提供するセールを開催する。Amazonでは、Amazon.co.jpで取り扱う冷蔵庫、洗濯機、テレビ、一部家具の対象商品購入時に、組み立て・設置・家電リサイクル回収（https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=8133744051）などのアフターサポートを提供しており、何かと忙しい年始の家電・家具購入にも便利である。
また、Amazon Fashionでは、商品到着後30日以内であれば商品の返品および代金の返金が可能であり、国内返送料はAmazonが負担するため、自宅で試着し、納得いくまで確認できる（https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=4615721051）※。
※条件あり。一部出品者・衛生用品などは対象外。
■「Amazon 初売り」での買い物をさらに楽しむ「Amazonスタンプラリー」
「Amazonスタンプラリー」は、エントリーのうえ、Prime Videoの視聴、マンガのシリーズ購読（デジタル版のみ対象）、商品の購入などのアクションを完了し、スタンプを集めることで、Amazonポイントが最大45,000ポイント（期間限定）当たるチャンスがある大抽選会に自動的に応募できるキャンペーンである。※当選条件の詳細、確率およびポイントの有効期限などは、Amazon.co.jp上の細則を確認する必要がある。なお、顧客によって対象となるスタンプが異なる場合がある。
・エントリー期間：2025年12月27日（土）12:00〜2026年1月10日（土）23:59
・キャンペーン詳細ページ：https://www.amazon.co.jp/cer/stampcard/home
■高ポイントが貯まる「ポイントDEAL祭り」も開催
最新家電やトレンド満載のファッション、毎日の暮らしに欠かせない日用品など幅広いカテゴリーから、高ポイントが付与される商品を厳選し提供する「ポイントDEAL祭り」を開催する。期間中に商品が入れ替わるので、特設ページを随時チェックすることをおすすめする。
・開催期間：2026年1月3日（土）9:00〜1月7日（水）23:59
・キャンペーン詳細ページ：https://www.amazon.co.jp/b/ref_=pd2ad?node=26809557051
※上記内容はすべて2025年12月23日（火）時点の情報であり、今後予告なく変更される場合がある。
■Amazonスタンプラリー
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・写真を芸術として創作した約24点の作品を展示！写真展『アートの競演 2026寒晴』を開催【Art Gallery M84】
・ミツモア、「設備・保守・リフォームなどの現場作業従事者のデータ管理・AI導入実態調査」を実施
・ほっかほっか亭でハンガリー料理が楽しめる！料理研究家リュウジのコラボ商品「リュウジのグヤーシュ」
・【企画担当者コメントあり】生成AIで“世界に一つだけ”の名刺を作れる！「ビックリマンAI名刺メーカー」を開発
・パッと広げて大きなリュックになる！折りたたみコンパクトリュックのLサイズ
■事前にセール商品の一部を公開する「ちょっと見せます」のページも開設
「Amazon 初売り」の目玉商品を先取りして紹介するページ「ちょっと見せます」（https://www.amazon.co.jp/hatsuuriitem）では、お買い得商品の一部を2025年12月27日（土）12時より事前に公開する。毎年人気の商品から新商品まで幅広く紹介し、「Amazon 初売り」における買い物計画をサポートする。
■新しい一年をお得な「福袋」でスタート
Amazonは、顧客の新年を華やかに彩る「福袋」（https://www.amazon.co.jp/fukubukuro）を、2026年1月3日（土）9時より発売する。季節に合わせたさまざまな商品を、お求めやすい価格で提供する。Amazon.co.jp限定の「福袋」をはじめ、ファッション、コスメ、美容家電、スポーツ用品、贅沢なグルメなど、数百種類におよぶ多彩な「福袋」を用意する。また、購入前に中身が分かる「福袋」と、中身が分からない「福袋」の2種類を展開し、新年の運試しを楽しみながら、魅力的な商品との出会いを提供する。
■「大型家電・家具セール」と「プレミアムブランドセール」で、装い新たな年をお得に
2026年を新たな装いで迎えたいという顧客のニーズに応えるため、大型家電・家具およびプレミアムファッションブランドから選りすぐりの商品を幅広く取り揃え、魅力的な価格で提供するセールを開催する。Amazonでは、Amazon.co.jpで取り扱う冷蔵庫、洗濯機、テレビ、一部家具の対象商品購入時に、組み立て・設置・家電リサイクル回収（https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=8133744051）などのアフターサポートを提供しており、何かと忙しい年始の家電・家具購入にも便利である。
また、Amazon Fashionでは、商品到着後30日以内であれば商品の返品および代金の返金が可能であり、国内返送料はAmazonが負担するため、自宅で試着し、納得いくまで確認できる（https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=4615721051）※。
※条件あり。一部出品者・衛生用品などは対象外。
■「Amazon 初売り」での買い物をさらに楽しむ「Amazonスタンプラリー」
「Amazonスタンプラリー」は、エントリーのうえ、Prime Videoの視聴、マンガのシリーズ購読（デジタル版のみ対象）、商品の購入などのアクションを完了し、スタンプを集めることで、Amazonポイントが最大45,000ポイント（期間限定）当たるチャンスがある大抽選会に自動的に応募できるキャンペーンである。※当選条件の詳細、確率およびポイントの有効期限などは、Amazon.co.jp上の細則を確認する必要がある。なお、顧客によって対象となるスタンプが異なる場合がある。
・エントリー期間：2025年12月27日（土）12:00〜2026年1月10日（土）23:59
・キャンペーン詳細ページ：https://www.amazon.co.jp/cer/stampcard/home
■高ポイントが貯まる「ポイントDEAL祭り」も開催
最新家電やトレンド満載のファッション、毎日の暮らしに欠かせない日用品など幅広いカテゴリーから、高ポイントが付与される商品を厳選し提供する「ポイントDEAL祭り」を開催する。期間中に商品が入れ替わるので、特設ページを随時チェックすることをおすすめする。
・開催期間：2026年1月3日（土）9:00〜1月7日（水）23:59
・キャンペーン詳細ページ：https://www.amazon.co.jp/b/ref_=pd2ad?node=26809557051
※上記内容はすべて2025年12月23日（火）時点の情報であり、今後予告なく変更される場合がある。
■Amazonスタンプラリー
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・写真を芸術として創作した約24点の作品を展示！写真展『アートの競演 2026寒晴』を開催【Art Gallery M84】
・ミツモア、「設備・保守・リフォームなどの現場作業従事者のデータ管理・AI導入実態調査」を実施
・ほっかほっか亭でハンガリー料理が楽しめる！料理研究家リュウジのコラボ商品「リュウジのグヤーシュ」
・【企画担当者コメントあり】生成AIで“世界に一つだけ”の名刺を作れる！「ビックリマンAI名刺メーカー」を開発
・パッと広げて大きなリュックになる！折りたたみコンパクトリュックのLサイズ