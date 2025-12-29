この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

映画レビュー系YouTubeチャンネル「モヤシネマ」が、「【Netflixおすすめ】本気で面白い新作映画・ドラマ5選【2025年12月】」と題した動画を公開。2025年12月に配信が開始されたNetflixオリジナル作品の中から、同チャンネルが厳選した5作品を紹介している。



動画では、ダニエル・クレイグ主演の人気ミステリーシリーズ第3弾『ナイブズ・アウト: ウェイク・アップ・デッドマン』をはじめ、多彩なジャンルの作品がピックアップされた。モヤシネマ氏は、同作について「シリーズの中でも最もシリアスで、ミステリーと人間ドラマのバランスが非常に優れた一本」と高く評価。密室殺人という王道のミステリー構造の中に、宗教や信仰、赦しといった重厚なテーマが織り込まれている点を魅力として挙げた。



また、タイ発の犯罪ドラマ『ザ・ビリーバーズ』にも注目。借金を抱えた若者たちが、タイ社会に深く根付く「信仰」を利用して寺院ビジネスで一攫千金を狙うという斬新な設定だ。モヤシネマ氏は「信仰がビジネスに組み込まれたとき、何が起こるのかを現代的な視点で描いている」と解説し、単なるクライムストーリーに留まらない社会風刺的な面白さを指摘した。



さらに、韓国のトップ俳優チョン・ドヨンとキム・ゴウンが共演する心理サスペンス『告白の代価』も紹介。夫殺害の容疑をかけられた女性と、刑務所で出会う謎の女性との危険な取引を描く本作について、人は「自分が信じたいもの」を無意識に信じてしまう「確証バイアス」が物語の重要なテーマになっていると分析した。



そのほか、ジョージ・クルーニー主演の『ジェイ・ケリー』、竹内涼真と町田啓太がダブル主演を務める『10DANCE』も紹介された。今回の動画は、年末年始に観る作品を探している視聴者にとって、単なるあらすじ紹介だけでなく、作品選びの新たな視点を提供する内容となっている。