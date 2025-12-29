茂木健一郎氏「中国側の認識を推測することが重要」台湾有事をめぐる“致命的なすれ違い”の正体
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で動画を公開。悪化する日中関係について、日本側の視点だけでなく中国側の論理や歴史認識を「推測」することの重要性を説いた。
動画で茂木氏は、日中関係を論じる際に「論理的、客観的に見る必要がある」と前置きし、特に「中国から見るとどういうふうに見えるか」という視点が不可欠だと主張。台湾の議会制民主主義と中国共産党の一党支配という政治体制の違いに触れ、日本人は心情的に台湾を支持しがちだが、中国側からすれば、それは「自分たちの体制を揺るがすものだ」と見なされる可能性を指摘した。
さらに茂木氏は、歴史認識のズレが根深い問題であると分析する。日本側の認識に対して、中国側は日清戦争以降の日本の侵略と植民地支配の文脈でこれらの問題を捉えていると推測。「尖閣諸島や台湾の問題は、元をたどれば日本のせいだっていうふうに考えていると思われる」と、中国側の視点を推測した。
この認識のズレは「台湾有事」をめぐる議論にも影響するとし、日本が自衛のために備えることは当然と考えるのに対し、中国側はそれを内政干渉や軍事的脅威と受け取る可能性があると解説。茂木氏は、こうした状況を打開するためには、日本の立場を守る一報で、「相手側、中国側がどのように考えているかってことはきちんと推測する必要がある」と強調。相手の思考を推測し、それを踏まえた上で向き合うことの重要性を訴え、動画を締めくくった。
動画で茂木氏は、日中関係を論じる際に「論理的、客観的に見る必要がある」と前置きし、特に「中国から見るとどういうふうに見えるか」という視点が不可欠だと主張。台湾の議会制民主主義と中国共産党の一党支配という政治体制の違いに触れ、日本人は心情的に台湾を支持しがちだが、中国側からすれば、それは「自分たちの体制を揺るがすものだ」と見なされる可能性を指摘した。
さらに茂木氏は、歴史認識のズレが根深い問題であると分析する。日本側の認識に対して、中国側は日清戦争以降の日本の侵略と植民地支配の文脈でこれらの問題を捉えていると推測。「尖閣諸島や台湾の問題は、元をたどれば日本のせいだっていうふうに考えていると思われる」と、中国側の視点を推測した。
この認識のズレは「台湾有事」をめぐる議論にも影響するとし、日本が自衛のために備えることは当然と考えるのに対し、中国側はそれを内政干渉や軍事的脅威と受け取る可能性があると解説。茂木氏は、こうした状況を打開するためには、日本の立場を守る一報で、「相手側、中国側がどのように考えているかってことはきちんと推測する必要がある」と強調。相手の思考を推測し、それを踏まえた上で向き合うことの重要性を訴え、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
脳科学者・茂木健一郎が見た“世界的アーティストの素顔” 機内で隣席「ずっと音楽を聴きながら何かに集中して…」
脳科学者が解説、「アンチエイジング」の常識が覆る。伊勢神宮に学ぶ“変わり続ける”若さの秘訣
脳科学者が解説「アインシュタインはなぜ長く眠ったのか？」創造性のカギを握る“睡眠前後の過ごし方”
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。