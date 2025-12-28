¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¡¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¿Æ»ÒS¸ø³«¡¡¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê39¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂ©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖÆ»µÙÏ¡¤µ¤ó¤È¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂ©»Ò¡¦Æ»µÙÏ¡¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡2008Ç¯3·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ï¡¤Ï¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Ó±É»Ò¡Ê12Ç¯1·î¤ËÎ¥º§¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹ÃË¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤ë¡ª¤µ¤¹¤¬DNA¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¢¤¢¤¢¿Æ»Ò¶¦±é¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë»÷¤Æ¤ë¤¥¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡