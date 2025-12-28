国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、Mサイズピザ2枚とサイドメニュー3品が楽しめる「ドミノのお正月セット」を、2026年1月1日（木・祝）〜1月12日（月・祝）の期間限定で発売！

全国・ランダムで100名にお年玉として“ピザ1年分無料クーポン”が当たるチャンスも。

お正月が楽しくなる期間限定セットを紹介していきます。

ドミノ・ピザ「ドミノのお正月セット」

販売期間：2026年1月1日（木・祝）〜1月12日（月・祝）

内容：お好きなMサイズピザ２枚＋お好きなサイドメニュー3品

価格：＜デリバリー＞4,399円〜／＜お持ち帰り＞3,599円〜

「ドミノのお正月セット」は、お正月らしさを演出する数量限定の“お重型ボックス”でお届け！

また、「ドミノのお正月セット」を購入された中からランダムで選ばれた強運の100名に“ピザ1年分無料クーポン（お持ち帰りSサイズピザ毎月１枚無料）”として利用できる「ドミノからのお年玉」が当たるチャンスもあります。

この機会だけの豪華なお年玉プレゼントは、“おせち明け“のごちそうにピザを選んだ方だけ。

さっそく紹介していきます。

「ドミノのお正月セット」は、お好きなMサイズピザ2枚と選べるサイドメニュー3品セット。

おすすめのピザは「クワトロ・ジャイアント」

テリヤキチキンが1ピースに1枚のって、幅広い世代から愛される「炭火焼チキテリ」、創業から40年以上愛され続ける「ドミノ・デラックス」、マヨソースとほくほくしたポテトの組み合わせがたまらない「マヨじゃが」、ガーリック・粗挽きソーセージ・ブラックペッパーがガツンと味わえる「ガーリック・マスター」、人気の4種が1枚で楽しむことができます。

サイドメニューは「シーザーサラダ」や「骨付きフライドチキン」「フライドポテト」などお好みを3品チョイス。

お正月行事で忙しい人も、お正月くらいはのんびりしたいという人も、注文してお家で待つだけで新年らしく、豪華なごちそうを楽しむことができます。

さらに、本セットは数量限定でお正月らしさ満載の“お重型ボックス”にてお届け。

存在感抜群の“お重型ボックス”をテーブルの真ん中にドンと置けば、お正月らしい見た目の華やかさも演出できます。

全国・ランダムで100名にお年玉が当たるチャンス！“ピザ1年分無料クーポン”

「ドミノのお正月セット」を購入された方の中から、全国でランダムに選ばれた100名に、“ピザ1年分無料クーポン”として利用できる「ドミノからのお年玉」をプレゼント。

“ピザ1年分無料クーポン”はお持ち帰り限定で、お好きなSサイズピザが毎月1枚まで無料となる、ピザ好きにはたまらないクーポンです。

「ドミノからのお年玉」は、商品受け渡し時にランダムでお渡しする仕組みなので、ピザを注文して届くまでのワクワク感がさらにアップ！

“ピザ1年分無料クーポン”が当たるチャンスで新年の運試し！

ドミノ・ピザ「ドミノのお正月セット」の紹介でした。

