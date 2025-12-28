カップルで行きたいと思う「千葉県の道の駅」ランキング！ 2位「ローズマリー公園」を抑えた1位は？【2025年調査】
キリッと冷えた空気のおかげで、光の演出や雪の情景がいっそう輝きを増す冬。そんな季節こそ、2人の絆を深めるドライブデートがおすすめです。心まで温まるご当地の味や、今しか見られない絶景。そんなトキメキが詰まった「道の駅」を目的地に、冬の休日を彩りましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「千葉県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「庭園があって、ローズマリーや季節の花が植栽されているからロマンチックに過ごしたい」（40代女性／長崎県）、「異国情緒あふれる建物が魅力的。ワークショップの体験がしたい」（30代女性／兵庫県）、「びわソフトクリームなどグルメが充実しているから」（30代女性／高知県）といった声が集まりました。
回答者からは「上階にある眺めの良いレストランで海の景色を楽しみながら食事がしたいです」（40代女性／埼玉県）、「展望テラスや海沿いのエリアから、太平洋の景色を一緒に眺められる。足湯もあるから冬でも楽しめます！」（20代女性／千葉県）、「鴨川シーワールドの帰りに休憩したいため」（30代女性／栃木県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：ローズマリー公園（南房総市）／51票2位にランクインしたのは、南房総市にある「ローズマリー公園」です。中世ヨーロッパの庭園を再現したような美しい景観が広がり、まるで海外を旅しているかのようなロマンチックな雰囲気がカップルに大人気。文豪シェイクスピアが晩年を過ごした家を再現した建物や、季節ごとに咲き誇る花々、ハーブの香りに包まれた散策路は、どこを切り取ってもフォトジェニックです。地元の特産品やおしゃれな雑貨がそろうショップ、房総の味覚を楽しめるカフェも充実しており、非日常的な気分で優雅なデートを楽しめるスポットです。
1位：鴨川オーシャンパーク（鴨川市）／54票1位に輝いたのは、鴨川市にある「鴨川オーシャンパーク」でした。太平洋を一望できる国道128号沿いに位置し、サザエをモチーフにしたユニークな外観が目を引く道の駅です。最大の魅力は、海風を感じながらリラックスできる「足湯」や、海水を引いた「千年磯」での磯遊び体験。展望テラスからは雄大な大海原のパノラマを楽しめ、開放感あふれるロケーションが2人の距離を縮めてくれます。地元の新鮮な魚介を使った磯料理や、鴨川産の夏みかんを使ったソフトクリームも絶品。五感で海を満喫できる、房総ドライブデートの定番目的地です。
