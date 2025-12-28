【乙女座】週間タロット占い《来週：2025年12月29日〜2026年1月4日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月29日〜2026年1月4日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年12月22日〜12月28日｜総合運＆恋愛運TOP３
『状況の変化で力が出しにくいです』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
自分の計画外のことがどんどん起きてしまいます。調整し直さないといけないので、様子見から始めていくでしょう。仕事や公の場ではバランス良い行動が取れます。あまり大きな成果がなくても、その部分は周囲の人達に認めてもらえるようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
色々な人に気を向けていきます。あまりに自分の行動が酷いと、誰のことが本命なのかわからなくなりそうです。終わらせる縁は終わらせましょう。シングルの方は、感情では行動を取らない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもくっついていたい様子を見せます。
｜時期｜
1月1日 読みが当たる ／ 1月4日 切れる繋がりがある
｜ラッキーアイテム｜
新しい家電
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞