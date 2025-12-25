この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社のが、自社のYouTubeチャンネルで「【有料級】質の高い営業リストを自動量産！最新AI「Manus」活用術を公開」と題した動画を公開した。動画では、従来コストや手間がかかっていたアウトバウンド営業のリスト作成を、最新AIツール「Manus」を用いて自動化する方法が紹介されている。



アウトバウンド営業は、企業側から見込み顧客にアプローチする手法だが、リストの購入やテレアポの外注には多額の費用がかかるという課題があった。また、自社でリストを作成する場合でも、多くの時間と労力を要するのが実情である。ゲスト出演者である、NEXT INNOVAITION株式会社代表取締役の黒山結音氏は「営業リスト作成とかも自分でやっていたんです。1日何時間もかけて」と、その大変さを語った。



こうした課題を解決するのが、AIツール「Manus」であるという。Manusは、ChatGPTのような対話型のAIとは異なり、具体的な業務目標を指示するだけで、その目標達成に必要なタスクを自ら考え、分解し、自動で実行する「マルチエージェント型AI」だと黒山氏は説明する。例えば「東京都内の売上1億円以上のIT企業の営業リストを作成して」と指示するだけで、Manusが自動でWebブラウザを操作し、関連情報を収集・整理してリストを完成させる。このプロセスはバックグラウンドで実行されるため、ユーザーは他の作業を進めることが可能だ。黒山氏は「人に指示するのと何も変わらない」と述べ、人間が理解できないような曖昧な指示ではAIも機能しないため、具体的な指示の出し方が重要だと指摘した。



これまで費用対効果の観点から見送られていた施策も、ManusのようなAIを使えば実行可能になるかもしれない。黒山氏は「これからの時代って、実行はAIがやってくれるので、いかにAIに実行させるアイデア・企画・発想を持てるかが一番重要になってくる」と語り、単純作業をAIに任せ、人間はより創造的な業務に集中すべきだと提言した。営業リストの作成や情報収集の自動化に関心がある方は、試してみてはいかがだろうか。