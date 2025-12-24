Íò¡¢ºÇ¿·Æ°²è¤ÇÂçÌîÃÒ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¾è¤»¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³!¡¡³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶µ½¬½êÄÌ¤¤¡×»Ñ
¡¡12·î23Æü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷°¸¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¡¢ÂçÌîÃÒ¤Î¤¢¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ô¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¸ÂÄêÇÛ¿®Ãæ¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÍò¡¡Movie¡× ¥ê¡¼¥À¡¼BD²ó!¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Î°ìÉô¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤½¤ï¤±!¡Õ¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢11·î26Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÌî¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼´ë²è¤ÎÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï30ÉÃ¤Û¤É¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¡¢»±¤òº¹¤·¤Ê¤¬¤éÌî³°¤ÇÂçÌî¤µ¤ó¤òÂÔ¤Ä4¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¤¬¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤Ë¤¤¤¯¾ìÌÌ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤ÇÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ã»¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Íò¤é¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃç¤Î¤è¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆ°²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤È¤¯¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÌî¤¬¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£X¾å¤Ë¤Ï¡¢
¡Ôµã¤±¤ë¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¤¬Íò¤ò¾è¤»¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤ë¤è¡Õ
¡ÔÂçÌî¤µ¤ó¤¬¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤Æ¾×·â¡Õ
¡Ô¼Ö¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤ò¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÌî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Íò¤Ï2020Ç¯Ëö¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎµÙ»ß´ü´ÖÃæ¡¢ÂçÌî¤¬ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤¦»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯4·î¤Ë¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÌî¤µ¤ó¤ÏµÙ»ß´ü´ÖÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Î¼èÆÀ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ë¡Ø²¾ÌÈµöÎý½¬Ãæ¡Ù¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Ï©¾å¤Ç±¿Å¾¤ò¤¹¤ëÂçÌî¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·üÌ¿¤Ë±¿Å¾¤ÎÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Îý½¬¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿±¿Å¾ÌÈµö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¼«Í³¡É¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö³èÆ°µÙ»ßÃæ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÉ½ÉñÂæ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÌî¤µ¤ó¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾è¤»¤Æ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´¶³´¿¼¤¯»×¤¦¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø²¿¤´¤È¤Ë¤â¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÙ»ß´ü´Ö¤Ï¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤½¼ÅÅ´ü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Íò¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¡¢±¿Å¾¤Î¥®¥¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥®¥¢¤âÆþ¤Ã¤¿¤«?