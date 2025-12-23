はま寿司（東京都港区）の100円寿司チェーン「はま寿司」が、「はま寿司の年末年始豪華旨ねた祭り」を12月23日にスタート。ごま油と塩でビンチョウマグロのうまみを引き立てた「とろびんちょう（塩ごま油）」を110円（以下、税込み）で発売します。

【画像】やば、おいしそう！ 「はま寿司」年末年始のお寿司＆サイドメニューを見る！（14枚）

全商品、数量限定で登場！

同フェアでは、ふんわりとろける食感のアナゴを香ばしく炙（あぶ）った「炙りとろ煮穴子」（176円）、貝のうまみが際立つよう優しい甘さに煮た「はまぐり」（176円）、マグロの赤身の中でも濃厚な味わいの「中落ち」を楽しめる「本鮪（ほんまぐろ）中落ちつつみ」（176円）、プチプチと弾けるような食感の「数の子」（231円）が登場。

また、柔らかな身と濃厚な甘みを堪能できる「生本ずわいがに」（319円）、日本三大和牛の一つ「近江牛」で、きめ細やかな肉質と口どけの良い、甘みのある脂身が特長の「近江牛握り」（319円）、カニの食べ比べを楽しめる「かに三昧」（748円）もラインアップされています。

サイドメニューでは、炭火の香りとコリコリ食感が楽しめる「砂肝の炭火焼き」（319円）、うまみの詰まった甘エビを丸ごと唐揚げにした一品「甘えびの唐揚げ」（242円）が登場。

スイーツでは、北海道産生乳を使用したクリームチーズや、キャラメルソース、チョコチップを使った「キャラメルチョコチップレアチーズケーキ」（297円）、「プレミアムガーナアイス」やチョコ尽くしの「プレミアムガーナアイスとチョコの濃厚パルフェ」（429円）も味わえます。

また、5000円分の「お食事優待券」が当たるプレゼントキャンペーンも同チェーン公式「X」アカウントで実施されます。