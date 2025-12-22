有村架純、“今年最も輝いている人”「美的ベストビューティウーマン」受賞 最新のビューティー事情明かす
【モデルプレス＝2025/12/22】女優の有村架純が、12月22日発売の「美的」2月号（小学館）の表紙に登場。読者が選んだ“今年最も輝いている人”に贈られる賞「美的ベストビューティウーマン」を受賞した。
【写真】“今年最も輝いている人”に選ばれた32歳女優、スラリ二の腕輝く表紙
例年「ベストコスメ」とともに発表されて注目を集めるのが、読者が選んだ“今年最も輝いている人”に贈られる賞「美的ベストビューティウーマン」。これまでに、石原さとみや北川景子、綾瀬はるかなど錚々たる顔ぶれが受賞してきた。
そして2026年「圧倒的な美しさはもちろん、佇まいそのものに憧れます」と読者から圧倒的な支持を集めてベストビューティウーマンに輝いたのは有村。受賞を記念した2月号の3パターンの表紙では、まぶしい笑顔に目を奪われる通常版をはじめ、有村らしいナチュラルで透明感あふれる魅力を届ける。さらに、中ページでもきめ細かな美肌に加えて、しなやかなスタイルやデコルテの美しさが際立つ多彩なカットを撮り下ろしたほか、スペシャルインタビューも掲載される。
2010年のデビュー以来数多くの映画やドラマ、CMで活躍し、直近もNetflixシリーズ「さよならの続き」や映画「ブラック・ショーマン」での好演が記憶に新しい有村。老若男女問わず支持され、まさに国民的俳優の名にふさわしい活躍が続くが、本人によれば自信があるというタイプではなく、コンプレックスも決して少なくはないという。有村は「でもそういったところも全部まるっと含めて『美的』読者のみなさんがいい印象を持ってくださったということがすごくうれしいですし、また頑張ろうという励みになります」と話した。
インタビューでは、自分の時間をしっかりもつことができたというこの1年の印象的な出来事や「自分に自信がないからこそ、いろんなことに向き合ってきました」と語る最新のビューティ事情にクローズアップ。さらに、2026年への抱負もたっぷりと明かした。有村にとって、ズバリ美容とは？ さまざまな役を演じ分け、第一線で活躍する今、大切にしている思いとは。
12月22日に「美的ベストコスメ大賞」の贈賞式を開催。有村の登壇の模様は、「美的」公式YouTubeで18時頃から生配信予定。贈賞式には「美的ベストビューティマン」の渡辺翔太（Snow Man）、「美的」のお姉さん版「美的GRAND」の読者が選ぶ「美的GRANDベストビューティウーマン」の北川も登壇する。見逃し用アーカイブ配信も用意。なお、有村が表紙を飾る2月号は付録も豪華で「春色新色コスメ手帖2026」がついてくる。（modelpress編集部）
