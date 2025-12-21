[40代・50代]スタイリストが実践している大人が失敗しない重ね着テクニック
スタイリストの黒田茜氏が自身のYouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」で、「【40・50代向け】失敗しないレイヤードの基本｜大人のトップス重ね着」と題した動画を公開しました。視聴者からのリクエストに応え、大人の女性が重ね着で失敗しないための2つの基本ルールと、注意すべきポイントを解説しています。
動画で黒田氏が最初に挙げたルールは、「首・手首・裾」の3箇所のうち、レイヤードするのは2箇所に絞ること。3箇所すべてを見せるとカジュアルな印象が強くなりすぎるため、どこか1箇所は「抜く」のが上品に仕上げるコツだといいます。もしどの箇所を抜くか迷った場合は、裾を出さないスタイルがおすすめとのこと。着丈のバランスを取るのが難しいことや、座りジワが目立ちやすいことが理由として挙げられています。
次に紹介されたルールは、重ね着で見せる面積を小さくすることです。出す面積が小さいほど、洗練された上品な印象になると黒田氏は説明。インナーを大胆に見せるのではなく、首元や袖口から「チラ見せ」する程度が、大人の女性には適していると語っています。
さらに動画の後半では、カーディガンとシャツなど、ボタン付きのアイテム同士を重ねる際の注意点も解説。両方のボタンを開けたり、両方閉めたりするのではなく、どちらか一方を開けてもう一方を閉めるなど、ボタンのかけ方をずらすことで、着こなしにメリハリが生まれると紹介しました。
今回紹介された重ね着の基本ルールは、手持ちのアイテムですぐに実践できるものばかりです。日々のコーディネートに奥行きを持たせたいときに、参考にしてみてはいかがでしょうか。
