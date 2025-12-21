この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

スタイリストの黒田茜氏が自身のYouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」で、「【40・50代向け】失敗しないレイヤードの基本｜大人のトップス重ね着」と題した動画を公開しました。視聴者からのリクエストに応え、大人の女性が重ね着で失敗しないための2つの基本ルールと、注意すべきポイントを解説しています。

動画で黒田氏が最初に挙げたルールは、「首・手首・裾」の3箇所のうち、レイヤードするのは2箇所に絞ること。3箇所すべてを見せるとカジュアルな印象が強くなりすぎるため、どこか1箇所は「抜く」のが上品に仕上げるコツだといいます。もしどの箇所を抜くか迷った場合は、裾を出さないスタイルがおすすめとのこと。着丈のバランスを取るのが難しいことや、座りジワが目立ちやすいことが理由として挙げられています。

次に紹介されたルールは、重ね着で見せる面積を小さくすることです。出す面積が小さいほど、洗練された上品な印象になると黒田氏は説明。インナーを大胆に見せるのではなく、首元や袖口から「チラ見せ」する程度が、大人の女性には適していると語っています。

さらに動画の後半では、カーディガンとシャツなど、ボタン付きのアイテム同士を重ねる際の注意点も解説。両方のボタンを開けたり、両方閉めたりするのではなく、どちらか一方を開けてもう一方を閉めるなど、ボタンのかけ方をずらすことで、着こなしにメリハリが生まれると紹介しました。

今回紹介された重ね着の基本ルールは、手持ちのアイテムですぐに実践できるものばかりです。日々のコーディネートに奥行きを持たせたいときに、参考にしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:52

ルール1：3箇所のうち1箇所は抜く
02:43

ルール2：見せる面積は小さい方が上品
04:47

注意点：ボタン付きアイテムの重ね方
06:47

補足：ショートコートと裾出しのバランス

関連記事

48歳のスタイリストが語る『40代後半から変わる「似合う・似合わない服」のリアル』

48歳のスタイリストが語る『40代後半から変わる「似合う・似合わない服」のリアル』

 【スタイリスト私物】10年以上使っても色褪せない“本物の名品”を大公開

【スタイリスト私物】10年以上使っても色褪せない“本物の名品”を大公開

 GUで完成！スタイリストが選ぶ“最強移動コーデ”で冬旅行へ

GUで完成！スタイリストが選ぶ“最強移動コーデ”で冬旅行へ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

スタイリスト黒田茜のファッションch_icon

スタイリスト黒田茜のファッションch

YouTube チャンネル登録者数 6700人 164 本の動画
日々のおしゃれのアドバイスになることを発信していきます。ファッション業界に25年以上の視点から、・コーディネートについて・ファッションのトレンドについて・買って良かった、使って良かった商品レビュー・服のお手入れ方法お問い合わせホームhttps://www.neaten.jp/about-us
youtube.com/channel/UC47RnTFZoT6Xo3bAqfJXdmw YouTube