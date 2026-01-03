この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ヤマトグループ 公式チャンネルが「【検証】キャットホイールで発電したら１ヶ月あたりいくら電気代をまかなえるの!?【猫発電】」を公開。猫がキャットホイールで走る運動エネルギーを電力に変え、電気代をどれだけまかなえるかという壮大な実験の様子を紹介しています。



このユニークな検証に挑むのは、ベンガル猫のムファサくん（2歳・オス）。キャットホイールに発電機が取り付けられ、24時間でどれだけの電力を生み出せるか計測がスタートします。比較対象として、ハムスターも回し車で発電に挑戦。しかし、実験が始まってもムファサくんはホイールに見向きもせず、のんびり過ごすばかり。一方、ハムスターは元気よくホイールを回し、着々と発電していきます。



一向に走る気配のないムファサくんに業を煮やした飼い主は、なんと自らキャットホイールを回して発電するというまさかの行動に。その後も、おもちゃやレーザーポインターで気を引いたり、おやつで誘導したりと、涙ぐましい努力を続けます。その甲斐あってか、ムファサくんもようやく少しだけホイールの上を走り、発電に貢献しました。



24時間にわたる検証の結果、猫が1ヶ月あたりにまかなえる電気代は「約30銭（0.3円）」。対するハムスターは「約1円」と、まさかの敗北を喫する結果となりました。壮大なテーマとは裏腹の微笑ましい結末が、見る人に癒やしと笑いを届けてくれます。