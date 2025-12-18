「去年履いてた靴がピンとこない」→【ハニーズ】へ！ 大人の即戦力♡「最旬ブーツ」

これまで履いていた靴がしっくりこないなら、今が思い切って買い換えるチャンスかも。今季の【ハニーズ】とハニーズの一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】には、大人の即戦力となりそうな「最旬ブーツ」がずらりと揃っています。見た目に反して軽やかなサイドゴアブーツや、着こなしに合わせてアレンジできる3wayブーツなど、実用性もデザイン性も両立した優れものが目白押し。冬コーデを今っぽくアップデートしたい人こそ、チェックしておきたいラインナップです！

実は軽量設計！ 重厚感たっぷりのサイドゴアブーツ

【ハニーズ】「軽量サイドゴアブーツ」\3,980（税込）

高級感のあるレザー調素材 & ボリューム感のあるソールで、大人ルックをキリッと引き締めてくれそうなサイドゴアブーツ。重厚感のあるルックスながらも、実は軽量設計というのも嬉しいポイント。サイドはゴム付きで脱ぎ履きがしやすそうで、実用性もしっかり期待できます。パンツと合わせてメンズライクにきめるのも、スカートと合わせて甘辛ミックスにしあげるのもおすすめ。

気分や着こなしに合わせてチェンジできる万能ブーツ

【GLACIER lusso】「3wayブーツ」\4,980（税込）

さまざまなスタイルに合う万能ブーツを探しているなら、この3wayブーツがうってつけかも。季節感のあるスウェード調素材で、着こなしに一点投入で大人の抜け感をプラスしてくれます。より甘めに仕上げたいときには着脱できるフェイクファーをON。

すっきり品良く見せたいときには、細ベルト or ベルトも外してシンプルに。気分や着こなしに合わせて3通りのスタイルが楽しめます。高さ5.5cmの太めヒールで、スタイルアップしつつ安定感のある履き心地も叶えてくれそう。

くしゅっとしたルックス or シンプルの2way仕様

【ハニーズ】「2wayカバーブーツ」\4,980（税込）

あたかたみのあるスウェード調素材で仕上げたロングブーツ。ルーズソックスのようなくしゅっとしたフォルムも魅力で、大人可愛い雰囲気に着地できそうな一足です。スタイルアップを助けてくれる厚底ソールも嬉しいところ。

実はこのブーツ、カバー部分を外せばショートブーツに変化する2way仕様。クリーンにもカジュアルにも合わせやすく、大人の即戦力として活躍してくれそう。

プラスワンで洗練見え！ 上品ヒールブーツ

【ハニーズ】「ヒールロングブーツ」\4,980（税込）

「柔らかなフェイクレザー素材」（公式オンラインストアより）を使用し、高級感たっぷりに仕上げたロングブーツ。脚に沿うような美しいシルエット × 上品なスクエアトゥデザインで、大人コーデにしっかりフィットしてくれそうな一足です。スカートと合わせてキレイめに仕上げるのも、ジーンズをブーツインしてスタイリッシュにきめるのもアリ。飽きのこない洗練されたデザインで、冬の一軍シューズとして頼りになりそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子