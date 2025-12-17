止まらぬ連続攻撃だった。KADOKAWAサクラナイツの渋川難波（協会）が12月16日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。アガリ6回、放銃0回の完璧なスタッツで、7万点超えの大トップを持ち帰った。

【映像】渋川難波、ライバルの心を砕く一撃 強烈すぎた親跳満

当試合は起家からTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、渋川、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）の並びでスタート。渋川は東1局、2・5筒待ちでリーチをかけると、これを一発で手繰り寄せ、いきなりリーチ・一発・ツモ・平和・ドラ2・裏ドラの跳満・1万2000点（供託2000点）をアガった。

親番の東3局ではリーチ・七対子の4800点を獲得。東3局1本場では5巡目にリーチをかけ、リーチ・ツモ・平和・一盃口の7800点（＋300点）を加点した。圧巻は東3局2本場だ。平和・赤が確定し、六・九万待ちのうち六万でアガればタンヤオも付く形で九万をツモ。裏ドラ表示牌をめくると、見事に裏ドラが2枚乗り、リーチ・ツモ・平和・赤・裏ドラ2の親跳満・1万8000点（＋600点）を成就させた。

東3局3本場は渋川、仲林、園田のテンパイ流局。東3局4本場ではタンヤオ・赤・ドラの5800点（＋1200点、供託1000点）を加点した。以降は危なげない選択で局を進行。オーラスでは7巡目に2・5筒待ちのヤミテンで構え、タンヤオ・平和・一盃口・三色同順の満貫・8000点で自ら幕を下ろした。

持ち点はなんと7万6900点。個人連勝と共に、今期、チーム初となるデイリーダブルを達成した。試合後、渋川は「よかったですね、本当に。ホッとしています」とひと言。「岡田さんが『また、やられてんのか』ってきついところから、難しい選択をクリアしてトップになってくれた」と1戦目、一度はラス目に沈むも、そこから勝利を決めたチームメイト・岡田紗佳（連盟）の名を出すと、「僕に至っては誰がやっても…みたいな。跳満ツモからスタートして、これで僕がトップを取り逃すわけにはいかないと思って、めっちゃ緊張していましたね。リードすればするほど、ここから捲られるのはまずいなっていう気持ちでした」と告げた。

このデイリーダブルで、チームは最下位を脱出した。「サクラナイツ、ずっと苦しかったんですけど、やっと同日連勝できたし、最下位脱出ということで。年内にしっかりコツコツ返していこうという焦らない気持ちが、この結果になっていると思う。このまま焦らず、しっかり（ポイントを）積み重ねてレギュラーシーズン突破に向けて頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」。今期5勝目を飾ったチームのポイントゲッターが、次戦以降も暴れ回る。

【第2試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）7万6900点／＋96.9

2着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）2万6000点／＋6.0

3着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）3900点／▲36.1

4着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）−6800点／▲66.8

【12月16日終了時点での成績】

1位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋497.3（62/120）

2位 EX風林火山 ＋490.5（62/120）

3位 BEAST X ＋284.5（62/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲47.7（62/120）

5位 セガサミーフェニックス ▲58.4（62/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲141.6（64/120）

7位 TEAM雷電 ▲191.9（62/120）

8位 EARTH JETS ▲269.8（62/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲277.3（60/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲285.6（66/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

