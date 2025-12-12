この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らないLINEのNG行動。誤送信メッセージを「削除」しても相手には見えている？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【これやってたら終わります】LINEで絶対にやってはいけないNG行動」と題した動画を公開。LINEでメッセージを間違えて送ってしまった際に、多くの人がやりがちな誤った対処法について警鐘を鳴らしている。



動画でひらい先生氏は、メッセージを誤送信した際に「削除」機能を使うのは絶対にやってはいけないNG行動だと指摘する。「削除」はあくまで自分のスマートフォンのトーク画面からメッセージが消えるだけで、相手の画面にはメッセージが残ったままになってしまうと説明。相手に読まれたくないメッセージを消したつもりが、全く意味のない操作になっているケースは少なくないという。



では、どうすれば相手の画面からもメッセージを消せるのか。ひらい先生氏が推奨するのは「送信取消」機能だ。誤送信したメッセージを長押しし、メニューから「送信取消」を選択することで、相手と自分の両方のトークルームからメッセージを消去できると解説した。



ただし、この「送信取消」機能には重要な注意点があるという。それは、メッセージを送信してから24時間以内しか利用できないという時間制限だ。動画では、実際に24時間以上経過したメッセージを長押ししても、「送信取消」の選択肢が表示されず、「削除」しか選べない様子が示された。「送信取消」は万能ではなく、時間との勝負であると氏は強調した。



誰にでも起こりうるLINEの誤送信。いざという時に慌てて「削除」を選んでしまわないよう、この違いと24時間というタイムリミットを覚えておき、正しく対処してみてはいかがだろうか。