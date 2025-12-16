【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（12月16日〜12月22日）

12月に入ってから、ゾロ目攻勢が止まらない。抽せん10回のうち、8回でゾロ目が出現。12月4日から12日まで、なんと7回連続で出ているのだ。この勢い、どこまで続くのだろうか？

では、出萌名人の予想から。

「12月4日以降の、ゾロ目の出方に注目しました。『55』『44』『33』『22』という順に出ているんです。ここは素直に『11』を狙ってみたいと思います。千の位には、このところ出現が少ない『0』と『1』を固定で」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「自分も名人と同じで『11』を考えたのですが…あまりにゾロ目が出すぎており、流れが一転すると予想して、バラナンバーで勝負します。本命は『0』『5』『7』『8』『9』の組み合わせです」

意見が分かれた師弟コンビだが、はたして！？

【12月16日〜12月22日】

0287 1248

0172 1782

0214 1478

0117 1107

0181 1801

0578 1234

0579 1236

0589 1246

0789 1346

5789 2346

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

12月4日 第6871回 5571※

12月5日 第6872回 4784※

12月8日 第6873回 3493※

12月9日 第6874回 3123※

12月10日 第6875回 5272※

12月11日 第6876回 2208※

12月12日 第6877回 2528※