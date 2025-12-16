カラコン新ブランドidoly誕生♡鈴木瞳美が魅せる推し確定アイ

推しみたいな瞳に、そっと近づけたら--そんな願いを叶えてくれるカラコンブランドが誕生しました。≠ME鈴木瞳美さんをイメージモデルに迎えた『idoly(アイドリー)』は、王道アイドル盛れを追求した全5色展開。毎日のメイクに自信とときめきをくれる“おまもりレンズ”として、かわいくなりたい気持ちに寄り添います。瞳から始まる、新しいかわいい物語に注目です♡

推し確定なidolyの世界観

『idoly(アイドリー)』は「このまなざしが、誰かの推しになる」をコンセプトに、憧れの存在に近づきたい気持ちを応援するカラコンブランド。

着ける人の魅力を引き出し、誰かの視線を惹きつける“永遠推し確定”なアイドル盛れを叶えます。瞳に宿るかわいさは無限、そんなメッセージが詰まっています。

甘盛れ全5色ラインアップ

PrettyWink/プリティーウィンク



着色直径14.0mm。王道ダークブラウンで、くりっとしたアイドル級の大きな瞳に。

SweetLatte/スウィートラテ



着色直径14.0mm。まろやかラテベージュで、ふわ甘ちゅるんと垢抜け。

LovelyRose/ラブリーロゼ



着色直径13.8mm。ミルキーピンクがきゅるっと可愛いガーリーな印象に。

PreciousBrown/プレシャスブラウン



着色直径13.8mm。うるちゅるなブラウンで、恋するような優しい瞳。

MignonChoco/ミニョンチョコ



着色直径13.8mm。裸眼風チョコブラウンで、自然なナチュ盛れを演出。

全5色はいずれもDIA14.5mm、BC8.6mm。シーンやなりたい印象に合わせて選べます。価格は1箱10枚入りで1,760円(税込)。含水率58%、UVカット・保湿成分(MPCポリマー)配合の1日使い捨てタイプです。

限定コンプリートBOXも登場

全5色を一度に楽しめる全色コンプリートボックスも同時発売。鈴木瞳美さんのアクリルキーホルダーと、パッケージミニチュアがセットになったオリジナルキーホルダー付きで、数量限定販売となります。

※2025年12月26日(金)11:00から同時発売

※なくなり次第終了となります。

瞳から始まる、推される毎日

idolyは、ただ盛れるだけじゃない“自信”をくれるカラコン。メイクの仕上げにそっとプラスするだけで、視線を惹きつける特別な瞳が完成します。

デイリーにも特別な日にも寄り添う全5色と、限定BOXは要チェック♡推しに近づきたい日も、自分をもっと好きになりたい日も、アイドリーと一緒にかわいさを更新してみてください。