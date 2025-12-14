»Ò°é¤Æ¤Ç180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ï²Èñ²È¿ÍÀ¸¡¡Æâ»³¿®Æó¡Ö²ÈÂ²¤¬ËÍ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×2»ù¤ÎÉã¤¬°¦¤¹¤ëÌ¼¤¿¤Á¤Ë¾ÍèË¾¤à¤³¤È
¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Íµ¤»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Æâ»³¿®Æó¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤ÏºÊ¡¦¶×¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢Ä¹½÷¤Î¸¾¡Ê¤¤¤È¡Ë¤Á¤ã¤ó¡¢¼¡½÷¤ÎÍØ¡Ê¤¦¤¿¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼¡½÷¤ÎÃÂÀ¸¤ò½Ë¤¦Æâ»³²È
¤½¤ó¤ÊÆâ»³¤µ¤ó¤Ë¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢º£¤ÎÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂçÊÑ¤À¤±¤É¡Ä¡×
2022Ç¯1·î¤ËÄ¹½÷¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Æâ»³¤µ¤ó¡£¼«¿È¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ë¿Íµ¤»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï·»µ®¤Î2¿Í·»Äï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Êì¿Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¿Æ¤ÏÁ¯µûÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ²È¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¡È¾¼ÏÂ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»Ò°é¤ÆÃ´Åö¤ÏÊì¿Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤¿¤ÀËÍ¤¬²¿¤«°¤¤¤³¤È¤¹¤ë¤È¡¢Êì¿Æ¤¬¤³¤È¤Å¤±¤·¤Æ¡¢¿ÆÉã¤Ë¤è¤¯¼¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡È¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÉÝ¤¤¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡É¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
·ëº§¤¹¤ëÁ°¤ÎÆâ»³¤µ¤ó¤ÏÏ²Èñ²È¤ÇÃù¶â¤Ï1±ß¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤··ëº§¸å¤Ï±ü¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤ªºâÉÛ»ö¾ð¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Ëè·î50Ëü±ß¤ò²Ô¤°¤È¤·¤Þ¤¹¡£·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ï50Ëü±ß¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤À¤±¤Ç»È¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤À·ëº§¤·¤Æ²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤«¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ·ë¹½¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÏ²Èñ²È¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£»þ¤Ë¶âÁ¬ÌÌ¤Ç²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Ì¼¤Ë¤Ï½¬¤¤»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¬¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡È·î¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î¤ª¶â¤¬Éâ¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë½¬¤¤»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡É¤È³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤·¤Æ¿É¤¤¤±¤É»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤ë¡Ä¤ª¶â¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤â·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¼«ÈÎµ¡¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢±ü¤µ¤ó¤ËÃà°ìÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ãù¶â¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬ËÍ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ì¼¤¿¤Á¤ò¾Ð¤«¤¹¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑÅªÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤µ¡×¤òÍýÍ³¤Ë°ì¿Í¤Ã»Ò¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Æ¤â¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇÆâ»³²È¤Ç¤ÏÄ¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿2Ç¯¸å¤Ë¡¢¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿ÍÌÜ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï²ÈÄíÆâ¤Ç¤¹¤ó¤Ê¤ê·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÎ³°¼õÀº¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤¤¦¤Á¤Ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤µ¤ó¤¬Ä¹½÷¤ò»º¤ó¤À¤Î¤Ï34ºÐ¡£35ºÐ°Ê¾å¤Ï¹âÎð½Ð»º¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦1¿Í²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡È2ºÐ°ã¤¤¤¬¤¤¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3ºÐº¹¤À¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤¬½Å¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²¼¤Î»Ò¤¬Ãæ³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿»þ¡¢Ä¹½÷¤Ï¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÀ©Éþ¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ·¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£½ÐÈñ¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡Ø»Ò¤É¤â¤ÏºÇÄã2¿ÍÍß¤·¤¤¤Í¡Ù¤È±ü¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ø¤«¤ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾¿Æ¤¬´ê¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢2Ç¯¸å¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÈÊì¤Ï¶¯¤·¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Æâ»³¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é±ü¤µ¤ó¤ÎÀ¨¤ß¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ´Éô¤ò´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¿ÍÌÜ¤Î»þ¤Ï¡¢Î¥Æý¿©¤òËèÆü²¿¤ò²¿¥°¥é¥à¿©¤Ù¤Æ¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óB¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤É¤È»æ¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1¤«·î¤Î¸¥Î©É½¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø²¿¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë2¿Í¤¯¤é¤¤°é¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¿¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Æâ»³¤µ¤ó¤Ï»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö´°ÇÔ¤Ç¤¹¡£Àï¤¦µ¤¤âµ¯¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÌ¼¤¿¤Á¤ò¾Ð¤«¤¹¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤µ¤µ¤«¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¤Î»Ò¤Ï¤â¤¦¤¹¤°4ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤º¤ê²¼¤í¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÉã¿Æ¤Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ§¤À¤Á´¶³Ð¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
1ÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«
Æâ»³¤µ¤ó¤Î°¦Ì¼¤â¡¢¤¤¤Ä¤·¤«»×½Õ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÀ®¿Í¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Æâ»³¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö2¿Í¤È¤âº£¤Ï¤ª¤Æ¤ó¤ÐÌ¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸µµ¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È²¿¤Ë¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤ÇËÍ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤»¤á¤Æ2¿Í¤¬À®¿Í¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Ì¼¤ò»ý¤ÄÃË¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èà»á¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢·ëº§Áê¼ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¡Ä¡ÄÆâ»³¤µ¤ó¤Ë¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢°ìµ¤¤ËÉ½¾ð¤¬¸±¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ£»¨¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹½÷¤Î¸¾¤Á¤ã¤ó¤¬2ºÐ¤Îº¢¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¥Á¥åー¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢Îø°¦¤Ï½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ëÆü¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌ¼¤ÈÈà»á¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºÇ¸å¤Ë°¦¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤Ë¾ÍèÆÉ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡¢Æâ»³¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆâ»³²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢2¿Í¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¶µ°éÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤éÎ¾¿Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤ÎÂ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤ª¶â¤Ï¡¢»Ä¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ë»÷¤ÆÍß¤·¤¤ÅÀ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£»÷¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ê¤È¤³¤í¡£²È»ö¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï±ü¤µ¤ó¤Ë»÷¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÉã¿Æ¤È¤·¤Æ1ÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾Íè¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¿É¤¤»þ¡¢¿Í¤¬1ÈÖºÇ½é¤Ë¼º¤¦¤Î¤Ï¾Ð´é¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤âËÍ¤ÏÀ¸¤¤ë¾å¤Ç1ÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤¬¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Î¹¬¤»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
