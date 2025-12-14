最近の【ダイソー】レベルたっっか！ プチプラで防寒が叶う♡「優秀ファッション小物」

寒さ対策をしながら、おしゃれも楽しみたい冬のファッション。そんなときにチェックしたいのがプチプラの「ファッション小物」です。【ダイソー】なら、高見えするデザイン性も魅力のアイテムが豊富にラインナップ。今回はそのなかから、あったかスリッパやマフラー、手袋やソックスなどプチプラとは思えないアイテムをピックアップしたのでチェックしてみて。

部屋でも外でも活躍する防寒スリッパ

【ダイソー】「外でも履けるスリッパ（キルティング）」\550（税込）

キルティングデザインが可愛らしい防寒スリッパ。表面はレザー風のほどよい光沢感で高見えし、中はふわふわの素材になっていて暖かく履けそうです。厚みのあるソールなので、底冷えからも守ってくれるうえちょっとした外出にも使えるのが優秀ポイント。プチプラとは思えない上品なデザインで、ひとつ持っておくと重宝しそうです。

首回りをおしゃれに暖かく

【ダイソー】「マフラー チェック柄（フリンジ付、シックカラー）」\550（税込）

チェック柄とフリンジが、コーデのアクセントにもなりそうなマフラー。落ち着いた色合いで、幅広いシーンやコーディネートに合わせやすいです。デイリーにも通勤にも活躍してくれそう。長さが2mほどあるので、巻き方を変えてアレンジを楽しめるのも魅力。首元にしっかり巻ける長さで防寒対策もでき、おしゃれと暖かさを両立できそうです。

スマホ操作もOKのシンプル手袋

【ダイソー】「手袋（無地、指穴2本）」\220（税込）

親指と人差し指の先に穴が開いていて、スマホ操作ができる便利な手袋。寒い日でも、手元の暖かさをキープしたままスムーズに使えそうなのが嬉しいところ。プチプラなので、通勤用とお出かけ用など、いくつか揃えるのもよさそう。上品な印象で、カジュアルコーデにもきれいめスタイルにも馴染みやすいデザインです。

ふんわり裏地で足元の冷え対策

【ダイソー】「裏起毛パイルソックス（レディース、吸湿発熱、リブ調）」\330（税込）

裏地がふわふわの起毛素材になっていて、吸湿発熱機能も備えたあったか靴下。足首を覆う丈感で、冷えやすい足元をやさしく包み込んでくれそうです。折り返し部分は伸ばして穿くこともできる2WAY仕様で、寒さやボトムスに合わせてアレンジ可能。見た目にも暖かみがあり、足元を寒さから守りながらおしゃれも楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N