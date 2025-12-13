《新作》こういうの探してたーーーッ！（喜）【3COINS】大人の晩酌を彩る♡「おしゃれ酒器」

日本酒好き、熱燗好き集まれ！ 11月17日に発売された【3COINS（スリーコインズ）】の新商品に、おうちで飲むお酒がますます美味しくなりそうな「おしゃれ酒器」が登場。これからの時期にぴったりな熱燗が美味しく楽しめる酒器を手に入れたら、晩酌の時間が少し長くなっちゃうかも。そこで今回は、レトロで可愛い新作酒器を紹介します。

シンプルだけど味のあるデザイン

どこかレトロな風合いを感じさせる「酒器セット」。徳利とおちょこが揃ったセットなので、普段から日本酒を飲む人はもちろん、たまに日本酒を飲みたくなる人や来客用にも便利そうです。白を基調としたやさしい色合いが食卓によくなじむデザインで、ついついお酒が進んでしまいそう。

熱燗からぬる燗までゆっくり楽しんで

せっかく作った熱燗もそのまま置いておくと、すぐに冷めてしまいがちですが「熱燗器：600ml」があれば、温かさをキープしてゆっくり飲めるように。お湯を入れた熱燗器を使えば、長い時間温かいお燗を楽しめるので、食事も楽しみながらゆっくりお酒を味わえそうです。

おでんや鍋料理が増えるこれからの季節は、体を芯から温めてくれる熱燗が大活躍しそう。美味しいお酒をゆっくり楽しみたくなる「おしゃれ酒器」で、もっと充実した大人の晩酌時間を過ごしてみては。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる