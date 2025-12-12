タオルやふきんは毎日使うからこそ、捨てどきに困りがちなアイテム。その悩みを解決するには“買い替えのタイミング”を決めることが大切です。「年末にウォッシュタオルやバスマット、ふきんを見直してよかった」と語る、ESSEフレンズエディター2名の例を紹介します。

ニトリのタオルを毎年買い替え。色はライトグレーで固定

「洗面所で手や顔をふくときにウォッシュタオルを愛用しています」。そう話すのは、ライフオーガナイザーのさいきかよこさん（40代）。ウォッシュタオルは一辺が約30cmほどで、フェイスタオルの半分くらいの大きさなのだとか。

【写真】まだ使えそうなふきんも手放す

「ウォッシュタオルは、生地が傷んできたと思ったら定期的に買い替えています。そのルーティンに加えて、年末にも必ず見直し。新年から水回りもより一層心地よく使える気がしています」（さいきさん、以下同）

迷わず手放せるポイントは更新のタイミングを決めること。さらにタオルの色も毎回ライトグレーに固定しているそうです。

「繰り返し洗濯していくうちに、だんだんとベージュのような色味に変わってきます。その頃には生地にゴワつきを感じ始めるので、そろそろ買い替えどきかなと判断しています。そのあとキッチンで手をふくのに使い、最後は掃除に使って捨てる、という流れです」

●バスタオルも1年に1回交換する

さらに、さいきさんはバスマットも年末に見直し。おおよそ1年周期で交換しており、カラーは毎回白と決めているそう。

「使っていると次第に変色してきて、年末には別物のような色に。今年も使いきったな、と満足感でいっぱい。気持ちよく替えられます」

年末を区切りにキッチン用ふきんを一新

キッチンのふきんは毎日使う身近なものですが、意外と替えるタイミングがつかめないもの。寿命がきているのに、気づけば長く使い続けてしまうことも。そこで2児の母で兼業主婦のsakuraさん（40代）も、年末を区切りにふきんを一新しています。

「まだきれいで替えどきでないように見えるものでも、気持ちよく新年を迎えるために思いきって交換！ 衛生面でも安心です」（sakuraさん）

どうしても捨てるのが惜しいふきんは、大掃除でウエスにするそう。ふき掃除に活かしてから処分することで、最後に気持ちよく使いきれているといいます。

何年でも使えるからこそ、捨てどきに困りがちなタオル類。買い替えのタイミングを決めたり、色を統一させて、家にあるものをリセットしてみませんか。