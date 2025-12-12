渡辺満里奈＆名倉潤、18歳息子の手紙に涙腺崩壊「大きくなったね あっという間だったよ」
タレントの渡辺満里奈（55）が11日、自身のブログを更新。9日に18歳の誕生日を迎えた息子のバースデーを家族ぐるみで祝ったことを改めて報告し、息子から贈られた手紙に思わず涙したことや母としての想いを明かした。
【写真】涙腺崩壊！18歳息子の手紙に号泣する名倉潤
9日に更新したブログで「息子18歳の誕生日ということで」と切り出し、“18”のゴールドバルーンが飾られた誕生日デコレーションの写真とともに「これから誕生会 成人って！」と節目の年を迎えた息子への思いをにじませたり、誕生会の最中に息子からの手紙を受け取った夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が涙する姿とともに、渡辺も「手紙なんて泣いちゃうよね」と、成長した息子からのメッセージに家族が胸を熱くしたことを報告していた。
この日は、「息子18になりました」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「12/9、息子の誕生日 お友だち家族も来てくれてお誕生会をしました」と改めて報告。テーブルに用意された『未来に向かってどこへでも行けるように』という願いを込め、さまざまなメッセージを記した矢印を飾り付けたオリジナルなバースデーケーキの写真とともに、「大きくなったね あっという間だったよ」と18年間を振り返った。
子育てについて「ああすればよかった こうすればよかったかな なんてことがたくさん出てくる」と胸中を吐露し、「ひとりで辛く苦しんでた時もあったんじゃないかな」「私は力になれてたのかな」と、親として抱えてきた迷いや葛藤にも触れた。
そんな中、息子が“18歳という節目に形に残るものがほしくて”と渡辺らに宛てて書いた手紙を読み上げてくれたといい、「涙腺崩壊」と号泣したことを告白。「あー、大丈夫。この子は、幸せになる力を持ってる！と思えました」と、あふれる母の想いをつづった。
さらに「傷ついたり失敗したりを繰り返して優しい人になってほしい」「きみは1人で生きてるわけじゃないから」と息子の未来を願い、「息子が紡ぐ新しい物語を楽しみにしてます」と母としてのエールを送った。
最後には、息子からの手紙に感極まって号泣する夫の写真も再び掲載し、ファンへ笑いと共感を誘りながら、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「示し合わなくても、節目を大事にして、メッセージを伝えたいと、お互いの想いが一致してるってのが分かるから、大丈夫だって確信できますね」「健康に、育って何よりです。名倉さんの、喜んでいる様子こちらまで伝わって」などの声が寄せられている。
渡辺と名倉は2005年5月に結婚。07年に長男、10年に長女が誕生した。
