佐藤晴美プロデュース【ガルバト】から新グループ「CIRRA」が誕生♡ 涙ありの最終審査を徹底レポ！

E-girls・二代目リーダーの佐藤晴美さんがプロデューサーを務めたオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』（日本テレビ）のデビューメンバーが決定！今回は、最終審査の様子とデビューメンバーが語る今の心境をお届けします。

全国から集まった候補者たちはガルバトを通してレッスンや合宿を重ね、そのなかからファイナリスト、YUNA、HINATA、TOA、YURARA、MYU.S、MYU.Y、MOMO、KOHARU、NIKORI、COIRO、MANONの11名が選出され、最終審査に臨みました。

プロデューサー初挑戦で、涙しながら、悩みながら、不器用でも信念を貫く姿も、番組の大きな見どころのひとつです。

プロデューサーは、Rayモデルとしても活躍していた佐藤晴美さん。

グループ名の「CIRRA（シーラ）」は、『繋がりの輪でお互いに支えあって強くなっていく』という思いを込め、「輪」という意味を持つ「CIRCLE」と、「時代」という意味を持つ「ERA」という2つの単語を合体させた造語になっています。

E-girls・二代目リーダーの佐藤晴美さんがプロデューサーを務め、才能豊かな候補生たちのハイレベルな戦いが話題となったオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』（日本テレビ）のデビューメンバーが決定！

NAOTOさんも「ひとりでは出せない力が出ている。最高の時間になる」とエールを送りました。

佐藤さんは「今日は泣いても笑っても最後。だけどここがゴールではなくスタート。すべての瞬間を噛みしめてほしい」とコメント。

進行役の黒田みゆアナウンサー（日本テレビ）に紹介され、プロデューサーの佐藤晴美さんと EXILE・NAOTOさん、そしてゲスト審査員のm-flo LISAさんが登壇。

LDH往年の楽曲がミックスされ、強烈なビートにあわせた迫力あるダンストラックで最終審査イベントは幕を開けました。

オープニング映像で11名の名前が映し出されると、観客から大きな拍手が起こり、色とりどりの衣装を着こなした彼女たちが登場！

11月22日に神奈川県・洗足学園の前田ホールにて行われた最終審査の様子をお届け！

本当にアーティストとして、足を踏み出し始めているんだなと思う、ファイナルにふさわしい素晴らしい感動的なステージでした」と語りました。

佐藤さんは涙ぐみながら「言葉にならないぐらい、いろんな思いがこみ上げてくるパフォーマンスで、みんなのこれまでの人生とか生きざまを感じられるような時間でした。

11人が明るく華やかなステージを作り上げ、観客は総立ちで声援を送りました。

候補生のボーカルレッスンを担当してきたMayu Wakisakaさんは、半年間での成長ぶりに驚きを示し、「感動を届けられるアーティストになっている」とコメント。

LISAさんはMOMOのセクシーさやHINATAのパワー、YUNAの圧倒的な歌唱を称賛しつつ、「ピッチが本当にいい。お客として見ていて楽しい」と語り、NAOTOさんは候補者一人ひとりの成長ポイントを細かく挙げ、長く見守ってきた立場から深い感動を伝えました。

審査員からも称賛が相次ぎ、佐藤さんは「Aチームは声とキャラクターの個性が立体的に重なり、B チームは繊細さとスタイリッシュさのコントラストが美しかった」とコメント。

両チームが迫力あるフォーメーションとエネルギッシュなパフォーマンスを見せ、観客席からは大きな歓声が送られました。

続く「All for Me」は最終審査用に新たに制作され、自分自身を信じようという強い思いが込められています。

この曲は、5次審査の課題としても話題となった楽曲。Aチームは歌声の個性が重なり、一体感あるダンスで魅了。Bチームは儚さと力強さをあわせ持つ表現で会場を惹きつけました。

Aチーム（HINATA、MYU.S、YURARA、MOMO、TOA、COIRO）とBチーム（YUNA、NIKORI、MYU.Y、KOHARU、MANON）の2つのグループにわかれ、バラード曲「Close」を披露しました！

最終審査はオープニングのダンストラックを含む4曲のパフォーマンスを通して、表現力や世界観、女性らしさや力強さを総合的に評価する方式。

佐藤さんは「10人にしたのは妥協ではない。1年を通して全員の成長と個性を見てきたなかでの確信のある判断」と語り、E-girls復権を掲げる10人組の新ガールズグループが誕生しました♡

そしてCOIROから、自らが目指すアーティスト像を真摯に追求したいと相談があったこと、そしてその選択を尊重したことが伝えられ、最終的に10名でデビューすることを発表。

でも私は確信を持って決断させていただきました。新グループの合格者は……11人です」と佐藤さんが話すと会場にどよめきが広がりました。

「まずは合格者の人数について。私の決断を聞いたら、きっとみなさん戸惑うかと思います。もしかしたら反対の意見もたくさん出るかもしれないです。

2025年12月16日（火）には、Pre-Debut Single「one-way runway」の配信リリースが決定！

デビューが決まった直後のメンバーたちの思いを要チェック♡

Question 今の心境を教えてください！

MYU.S「シモダミュウです。約2か月間くらいずっと同じ11人で審査の練習とかをしてきて長い間一緒にいたので、コイロちゃんはまた別の形にはなりましたけど、全員で合格することができて本当に心からうれしく思います。

そして、デビューまでの期間があると思うので、たくさん努力してたくさん活躍できるグループになれるようにもっともっと努力します。よろしくお願いします」

MYU.S

TOA「率直にみんなと長い時間練習してきたので、10人で合格できたことはすごくうれしいんですけど、ここからスタートだと思っているのでこのみんなで大きなステージに立って綺麗な景色を見られるよう、頑張りたいなって思ってます」

TOA

HINATA「ヒナタです。全員でのデビューは正直絶対にないと思っていて。もちろん全員でデビューしたいという気持ちでしかなかったんですけど絶対にないと思っていたからこそ、そういう気持ちでファイナルを迎えていました。

1曲1曲本当に大切な思い出たちが詰まったファイナルだったので、感極まりそうな場面もたくさんあったんですけど、みんなとの思い出を思い出しながら本当に集大成らしい素敵なファイナルを迎えられたなと思ってます」

HINATA

YURARA「ユララです｡ここまで一人ひとり辛いことも悩みごともそれぞれあったと思うんですけど､それをこのメンバーで支えあいながらここまで来られたので､そのメンバーでデビューが決まったということは本当にうれしいですし､これからチーム名のように支えあって頑張りたいなと思います」

YURARA

YUNA「ユナです。今こうしてここに10人でいるのがすごく不思議にいま感じているんですけど、こういうふうにみなさんの前でお話をさせていただけるのが、本当にすごくうれしいなというふうに思っています。

たぶんここからたくさんいろんなことがあると思うんですけど、この10人でたくさん力をあわせて頑張っていけたらいいなと思っています。ありがとうございます！」

YUNA

MOMO「モモです。まずこの10人でデビューすることができて本当にうれしいです。晴美さんも言っていたように、勢いを止めずにどんどんどんどん大きなグループになっていけたらと思います。ありがとうございます」

MOMO

NIKORI「デビューできてすごくうれしいです。ここがゴールではなく今からがスタートだと思って成長を止めずに、これからも皆さんに笑顔や勇気を届けられるようなアーティストになります。よろしくお願いします」

NIKORI

MYU.Y「ヨシミュウです。何回も何人グループなんだろう、という考えをしていたんですけどまさか全員合格でデビューということになってすごくうれしいです。今までのガルバトの審査のなかで一番いいパフォーマンスができたと思います。ありがとうございました」

MYU.Y

KOHARU「コハルです｡まずはこの10人でデビューできたことがうれしいなと思っています。そして世界でも活躍できるようなアーティストを目指していきたいと思います。ありがとうございます」

KOHARU

MANON「マノンです。みんなで10人でデビューできて本当にうれしいです。これからもみんなで頑張りたいと思います。よろしくお願いします」

MANON

Question 「CIRRA」をどんなグループにしていきたい？

MYU.S「まずこのCIRRAという名前を聞いてロゴを見て率直にすごくおしゃれだなとか格好いいなと思ったので、このグループ名にあうような私たちになれるように頑張りたいと思います」

TOA「そうですね、晴美さんから説明していただいた通り、これまでのオーディションもみんなで支えあいながらやってきたと思うし、自分にとってもこんなにお互いを助けあえるグループに出会えたことは、すごくこのオーディションを受けてよかったなと思います。

なので、このいい関係性を崩さないように今後デビューしてもお互いが思いあって支えあえるグループになっていけたらいいなって思います」

HINATA「このガルバトのオーディションは憧れの連鎖を生むというテーマがあったと思うんですけど、私たち自身がE-girlsさんに憧れてきた部分を､今度は私たちが憧れてもらう側にならなきゃいけないと思っています。

グループ名のCIRCLEとERAという部分を、ちゃんとみんなが同じことを心に思ってつながりあって支えあっていくというのを、初心を忘れずにデビューしてからもずっとこの先夢を叶えていけたらいいなと思っております」

YURARA「やっぱりここまでこれたのは一人ひとり支えあってこれた、支えあってきたからこの場に今立てていると思うので、これからも切磋琢磨しながら高めあえるチームにしたいと思っています」

YUNA「このガルバトを受けた理由にもなっているんですけど、LDHのガールズシーンを引っ張っていくというところを私はすごく強い思いを抱いてこのオーディションに参加したので､このグループでよりガールズシーンをもっともっと引っ張っていけるようにしたいなと思います。

あとはE-girlsさんは、E-girlsさんにしかない強みがあると思うので､私たちは私たちのCIRRAにしかない強みをどんどん突き詰めていってみんなに憧れられるような、時代をずっと越えても愛され続けられるような、グループになれたらなと思っています」

MOMO「10人グループということですごい人数が多めなグループなのかなと思うんですけど、その分一人ひとり持っている考えだったり意見がたくさんあると思うので、その意見を尊重しあいながらみんなで高めあっていきたいなと思います」

NIKORI「オーディション中に私がすごい悩んだときとか、どうすればいいんだろうと迷ったときにみんなが寄り添って相談を親身になって聞いてくれて、すごいそこがこのメンバーのいいところだと思うので、お互いに助けあってすごいいいチームにしていきたいなと思います」

MYU.Y「このチームはみんなで支えあって、誰もが憧れるようなチームにしていきたいです」

KOHARU「いろんな道で一人ひとりが輝けたらいいなと思っています」

MANON「最初このデビューメンバーの名前を見てやっぱりすごく私たちっぽいと思いましたし、みんなでお客さんを楽しまさせたいと思います」

Question デビューが決まった直後のみなさんの様子を教えてください！

HINATA「コイロちゃんは別の夢を叶えていくという形で、このデビューはしない形にはなったんですけど、やっぱり誰がなんと言おうと11人で合格をいただけたっていう部分がやっぱり私たちにはすごく大きいです。

辛い合宿審査だったりとか本当に長いガルバト期間をメンバー全員で鼓舞しながら、戦ってきた部分はあるので、そのファイナリスト全員でデビューできるっていうのは私たちが心で望んでいたことだったし、すごく夢に思っていたことだったのでもう涙とお疲れ様という気持ちで円を作って手を繋いで笑顔と涙ってどっちかわかんない感じで盛り上がりました」

Question 最終審査の前日に食べたものと、デビューが決まった今夜食べたいものは？

MYU.S「焼きそばを食べました。今日はお寿司を食べたいです」

TOA「豚汁うどん食べました。今日の夜は、お母さんの手料理です！」

HINATA「昨日は、スパムおにぎりを食べました。今日は家族も見に来てくれてるので、家族とご飯に行きたいと思います！」

YURARA「昨日は、チキン南蛮を食べました。今日の夜はトマトが食べたいです」

YUNA「納豆ご飯を食べました。まだ今日決まってないんですけど、白米を食べれたら幸せです！」

MOMO「おにぎりじゃなくて、なんだっけ。あ、ハンバーグともずくと白米を食べました。今日の夜は、クラムチャウダーが食べたいです」

NIKORI「カルビクッパ食べました。今日は、マックが食べたいです」

MYU.Y「チキン南蛮を食べました。地方組はこの後ホテルなので、なにを食べるかわかんないですけど、焼き肉が食べたいです！」

KOHARU「昨日は、チキン南蛮でした！今日は塩タンを食べたいです」

MANON「バターパスタ食べました。今日は米とパスタが食べたいです」

Question スタイリングの“お気に入りポイント”は？

MYU.S「私は、毛が抜けてしまうんですけど踊るとフワフワするのでワンピースがお気に入りなのと、ハーフアップのお団子です」

TOA「スカートを2枚履いているところとオレンジチークです」

HINATA「キラキラのパンツと王道、黒髪ロング巻きです！」

YURARA「私は全部ボーダーなところと、ストレートヘアです」

YUNA「重ね着を上下してるところと、ひとりだけアップヘアーのところがお気に入りです」

MOMO「私は、この練習するたびにモアモアになってくるアームウォーマーがお気に入りです。あとカッコよく前髪を上げてもらいました！」

NIKORI「靴のロゴと2回目の前髪無しの髪型です」

MYU.Y「私の名前はミュウなので、パンツにMが付いてるのがお気に入りです！あと、初めてつけまつげを付けました」

KOHARU「パンツのシルバーのところです。髪型は前髪のウェーブがお気に入りです」

MANON「私は、ニットの後ろのリボンとウェーブヘアです」

