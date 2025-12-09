2026年度の「NPBガールズトーナメント」は滋賀で開催

全日本軟式野球連盟（全軟連）は8日、来年度に開催される連盟主催の各種大会の日程案を発表した。今年度から開催地が持ち回りとなっている“小学生の甲子園”「高円宮賜杯 全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」は8月7日〜13日の日程で、愛媛・松山市を中心に実施される。

マクドナルド・トーナメントは昨年まで東京開催が続いていたが、今年から全国9地区での持ち回りとなり、今夏は新潟を舞台に行われた。その他、今年は岡山開催だった小学生女子の「NPBガールズトーナメント」は、8月21日から滋賀で実施予定。また、中学男子の「文部科学大臣杯 全日本少年春季軟式野球大会ENEOSトーナメント」「全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント」、中学女子の「全日本中学女子軟式野球大会（SPトーナメント）」は、今年と同様にそれぞれ岡山、横浜、京都が舞台となる。

なお、日程はプロ野球のスケジュールなどの影響で変更の可能性があり、連盟では来年2月20日以降に確定した日程を発表する予定としている。（First-Pitch編集部）