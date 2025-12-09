エリクシールが2025年ベストコスメ受賞！キャンペーン開催中

エリクシールが2025年に数多くのベストコスメを受賞！特に注目は、「リフトモイスト ローション」や「リンクルクリーム」など、エイジングケアに特化した人気アイテムの数々。これを記念して、12月8日から12月12日まで「ベストコスメ受賞記念キャンペーン」を実施中。エリクシールX公式アカウントをフォローし、指定のキーワードとともに気になる商品を投稿すると、抽選で10,000名にサンプルが当たります！

エリクシールのベストコスメ受賞商品



エリクシール リフトモイスト ローション みずみずしいタイプba／しっとりタイプ ba

エリクシール レチノパワー リンクルクリーム ba

エリクシール デーケアレボリューション ブライトニング ＋ ba（医薬部外品）

エリクシール ザ セラム aa (医薬部外品)

エリクシール トータルV ファーミングクリーム

エリクシールは、2025年に多くのベストコスメを受賞したエイジングケアブランド。

特に注目すべきは、「リフトモイスト ローション」「リフトモイスト エマルジョン」といった化粧水・乳液シリーズや、「レチノパワー リンクルクリーム」など、年齢肌ケアを重視したラインです。

これらのアイテムは、肌のハリをサポートする「コラジェネシス®」や、シワ改善に効果的な「純粋レチノール※8」を配合しており、どれも口コミで高評価を得ています。

2025年はその実力が証明され、数々の賞を受賞しました。

ANELA BEAUTY美容液が進化♡数量限定HOLIDAY SETで“年齢サイン*¹”にアプローチ

「2025年 ベストコスメ受賞記念キャンペーン」



エリクシールでは、2025年ベストコスメ受賞を記念し、12月8日から12月12日まで公式Xアカウントで特別キャンペーンを開催！

キャンペーン参加者の中から毎日10,000名に人気商品のサンプルがプレゼントされるチャンスがあります。

エリクシールX公式アカウントをフォローし、気になる商品とその理由を指定のハッシュタグで投稿するだけで参加可能。

普段使いのスキンケアが気になる方や、新商品を試してみたい方にとって、試せる絶好の機会です♪

エリクシールの注目新商品と実力派アイテム



2025年には、エリクシールから魅力的な新商品も登場！

特に「デーケアレボリューション」シリーズは、乳液、化粧下地、プロテクターの3つの効果が1本に凝縮されており、忙しい日常にもぴったりなアイテム。

さらに、「ザ セラム」や「トータルV ファーミングクリーム」など、エリクシールのスキンケアは、肌のハリを支える成分が豊富に配合され、肌に一歩踏み込んだエイジングケアを実現。

これらのアイテムは、2025年に受賞したベストコスメにも輝いた実力派です。

エリクシールのベストコスメを試すチャンス！



エリクシールの2025年ベストコスメ受賞記念キャンペーンは、エリクシールファンにとって見逃せないチャンス。SNSを活用して、人気アイテムのサンプルを手に入れることができます。

さらに、エリクシールのスキンケアは、どれも高機能で実力派。肌にしっかりアプローチしてくれるアイテムを試して、美しい肌を手に入れましょう♡

この機会に、エリクシールの効果を実感してみてください！