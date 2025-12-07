¾®Åç½¨É×¡Ö¡Ø¥Ç¥¹¥¹¥È2¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡× 2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡õ¿·¹½ÁÛ¤ò¸ì¤ë
¿·ºî¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤É·ãÆ°¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¾®Åç½¨É×´ÆÆÄ¤Ë2025Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤È¤½¤Î»þ¤Î¿´¾ð¤òÉû²»À¼Åª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºßÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÏÃ¤â¤ªÆÏ¤±¡£¾®Åç½¨É×
¤³¤¸¤Þ¡¦¤Ò¤Ç¤ª¡¡1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥³¥¸¥Þ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÂåÉ½¡£¡Ø¥á¥¿¥ë¥®¥¢¡Ù¤Ç¥¹¥Æ¥ë¥¹¥²¡¼¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£¥²¡¼¥à¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤â¡¢ÁÏºîÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ»ï¤Ç¡Ö¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¾®Åç½¨É×¤Îan-an-an¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¹¥¤¡û¡û¡û¡û¡ü¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£
¨¡¨¡ º£Ç¯¤ÎÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡¢¿·ºî¡ØDEATH STRANDING 2:ON THE BEACH¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ø¥Ç¥¹¥¹¥È2¡Ù¡Ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¤ÎÈ¯Çä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¥³¥¸¥Þ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î10¼þÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Î²Æ¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢ËèÆü¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤òºÙÉô¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ½¤Àµ¤¹¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤ê¡¢º£Ç¯¤Î4·î¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ã¥×¡Ê³«È¯¹©Äø¤¬½ª¤ï¤ê´°À®¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢´°À®¤·¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢9·î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¥Ç¥¹¥¹¥È2¡Ù¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¤¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤È¤Ë¤«¤¯É¾È½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£È¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤ÆÊÄ¤¸¤³¤â¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£±Ç²è¡Ø¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ç¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤ÈµÓËÜ¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥ì¥¤¥À¡¼¤È´ÆÆÄ¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥³¥»¥Ã¥·¤Î3¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥¹¥³¥»¥Ã¥·¤È¥·¥å¥ì¥¤¥À¡¼¤ÏÉ¾È½¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤«¤é°ìÀÚ¡¢½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥³¥»¥Ã¥·¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÄË¤¤¤Û¤É¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£·ë¹½¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÔ½¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹¶ËÉÀï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É¾²Á¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ï¥¥Ä¥¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¿¤Á¤Î¥²¡¼¥à¤ÏÀí¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¡£Á°ºî¡Ø¥Ç¥¹¥¹¥È¡Ù¤¬Àí¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤´Ö¸ý¤ò¹¤²¤ë¤Î¤«¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤«¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬Í·¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯¤È¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡© Æñ°×ÅÙ¤Ï¡© ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤«¤Ê¤ê¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ë¤âÀã»³¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°ºî¤Î2ÇÜ¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò½¸¤á¤Æ1²óÌÜ¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤¿»þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»³¤Î¾å¤«¤é°ìÈÖ²¼¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÅÙÍî¤Á¤¿¤é¤º¤Ã¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿»þ¤â¡¢3Êâ¿Ê¤ó¤Ç10ÉÃµÙ·Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¹Ô¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡É¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÅÐ¤ì¤ë´¶¤¸¤Ç¡£ËÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤¬¤µ¤¹¤¬¤Ë¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤òÊÌ¤Ëºî¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ 6·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿·ºî¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¡¢À¤³¦12ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡Ø¥Ç¥¹¥¹¥È2¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤º¿Í¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¿É¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¡¢¥µ¥à¤ò±é¤¸¤¿¥Î¡¼¥Þ¥ó¡Ê¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¡Ë¤È¥Õ¥é¥¸¥ã¥¤¥ëÌò¤Î¥ì¥¢¡Ê¡¦¥»¥É¥¥¡Ë¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¡£¹á¹Á¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º ·èÀï¡ª¶åÎ¶¾ëºÖ¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¡Ë¥ó¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¿Í¤â¤ß¤ó¤Ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ê¤é¥«¡¼¥Ó¥£¤¯¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¨¤¨¤ä¤ó¤È»×¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡Ø¥Ç¥¹¥¹¥È2¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ï¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÆü¡¢Ä¹Ç¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢ÀèÀ¸¤ËÆÍÁ³¡¢¡Ö¾®Åç¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢MSX2ÈÇ¤Î¡Ø¥á¥¿¥ë¥®¥¢¡Ù¤È¡Ø¥¹¥Ê¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ù¤È¡¢¡Ø¥Ý¥ê¥¹¥Î¡¼¥Ä¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£20Ç¯´Ö¤º¤Ã¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸»þ´Ö¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Æ±¤¸Å¹¤ÎÆ±¤¸ÀÊ¤ËºÂ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ 4·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢TBS¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ø¥³¥¸10 ¾®Åç½¨É×¤Î¡ÖºÇ¹â¤Î10»þ¤Ë¤·¤è¤¦¡×¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£4·î18Æü¤«¤éPRADA¤È¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡ÖSatellites¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¸¥ª¤ÏËè²ó1»þ´Ö¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢À¸ÊüÁ÷¤â·ë¹½¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤È¹á¹Á¤«¤éÃæ·Ñ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¤Ï¥ì¥Õ¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ì¥Õ¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤È°ì½ï¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢À¤³¦¤ÎPRADA¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÆ°°÷µÏ¿¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¿·ºî¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎPARCO¤Ç¡Ø¥Ç¥¹¥¹¥È2¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤ÏPARCOÀ¤Âå¤Ç¤¹¤«¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¡¢12·î¤ËÂç´ÝÅìµþÅ¹¤Î¾å¤Î°ìÈÖ¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥°¥Ã¥º¤ÏÀÎ¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£9Ç¯Á°¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò²ó¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¶¯¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥°¥Ã¥º¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐWētā FX¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎVFX¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥×¥í¥Ã¥×¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òºî¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ºÇ¹âµé¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â¥°¥Ã¥ºËâ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥Ã¥º¤¬¼¡¤Î¥²¡¼¥à¤Î´Ö¤Þ¤Ç¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ 9·î23Æü¤Ë¤Ï¥³¥¸¥Þ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î10¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBeyond The Strand¡×¤ò³«ºÅ¡£ºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ÎÈ¯É½¡¢¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤ÎÅÐÃÅ¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¡°æ¡Ê¼é¡Ë¤µ¤ó¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Ë¤â¡Ê¥®¥ì¥ë¥â¡¦¡Ë¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤ä¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ß¥é¡¼¤Ê¤É¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØOD-KNOCK¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤ÏÉáÄÌ¤Î¥Û¥é¡¼¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬²¿¤«¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤äÇÛÃ£¤ò¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅª¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¥²¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é°ã¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹·ÁÂÖ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÄ©ÀïÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óËä¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØPHYSINT¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄµÊó¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿²¤Æ¤¤¤Æ¤âºî¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÊ¼»Î¤¬¤¤¤ÆÀøÆþ¤·¤Æ¡¢Å¨¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é½±¤ï¤ì¤Æ¡¢°ì¿Í¤º¤Ä¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë»þ¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡Ä¤È¡¢¤É¤¦Å¾¤ó¤Ç¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤·´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£ºî¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ê¡¢±Ç²è¤È¥²¡¼¥à¤Î¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤â¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â±Ç²è¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£º£¤Ï»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤¬Â®¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê¹½Â¤¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÊý¤ÇÁá¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¨¡¨¡ ¤µ¤é¤Ë´ÆÆÄ¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ØPHYSINT¡Ù¤Î¼¡¤ÎºîÉÊ¤âÅöÁ³ºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç±Ç²è¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤·¡¢±Ç²è¤«¤éIP¤òºî¤ë¤È¤«¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¡ÖBeyond The Strand¡×¤Ç¥Ê¥¤¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥·¥ã¥ë¡Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤äAR¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤¬iPhone¤Î²èÌÌ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤Ë¡¢°ìÈÖÇä¤ì¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÌÙ¤±¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤«¡©¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤âÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°ìÈÖÇä¤ì¤ë¤â¤Î¤òºî¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢²È¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²È¤Ç¤¿¤ÀBlu-ray¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¿ÍÃ¯¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¿É¤¤¡£¤º¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Åç½¨É×´ÆÆÄ 2025Ç¯¤Î¼ç¤ÊÆ°¤
3/9¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSXSW¡Ê¥µ¥¦¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µ¥¦¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¡Ë2025¡×¤Ø»²²Ã¡£
3/31¡¡¡ØDEATH STRANDING¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÁ´À¤³¦Îß·×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¿ô2000Ëü¿ÍÆÍÇË¡£
4/7¡¡¡Ø¥³¥¸10 ¾®Åç½¨É×¤Î¡ÖºÇ¹â¤Î10»þ¤Ë¤·¤è¤¦¡×¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
4/18¡¡¡ØPRADA ÀÄ»³Å¹¡Ù¤Ç¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡ÖSatellites¡×¥¹¥¿¡¼¥È¡£
6/8¡Á¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖDEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2¡×³«ºÅ¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¢Åìµþ¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥½¥¦¥ë¡¢ÂæËÌ¡¢¹á¹Á¡¢¾å³¤¡¢¥ê¥ä¥É¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡¢¥ë¥Ã¥«¤Î12ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡£
6/26¡¡¡ØDEATH STRANDING 2:ON THE BEACH¡ÙÈ¯Çä¡£¡ÖDEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in TOKYO¡×³«ºÅ¡£PARCO¤Ë¤Æ¡ÖDEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR¡×¤ò³«ºÅ¡£
9/23¡¡¥³¥¸¥Þ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó10¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBeyond The Strand¡×¤ò³«ºÅ¡£
11/8¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖDEATH STRANDING Strands of Harmony¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¾å³¤¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¢¥·¥«¥´¡¢²£ÉÍ¡¢Âçºå¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Î19ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡£
¸½¾õÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ç¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¾®Åç´ÆÆÄ¤¬À½ºîÃæ¤Î2¤Ä¤Î¿·ºî¥²¡¼¥à¤È¡¢¡ØDEATH STRANDING¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿2¤Ä¤Î±Ç²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¾Ò²ð¡£
