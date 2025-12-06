「リサとガスパール タウン」のクリスマスイベントが12月6日からスタート！パリの街並みを再現したエリア全体が華やかに彩られる20日間
富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)内にある、「リサとガスパール」が暮らすパリの街並みを再現したテーマエリア「リサとガスパール タウン」では、2025年12月6日(土)からクリスマス当日の25日(木)までの期間、毎年恒例のクリスマスイベントを開催する。「クリスマスフェスタ2025」と銘打たれたこのイベントの見どころを紹介しよう。
【写真】「リサとガスパール タウン」のクリスマスイベント詳細を見る
■グルメやショッピングを楽しんでSNS映え確実な特典をもらおう
「クリスマスフェスタ2025」を開催中の2025年12月6日(土)から25日(木)までの期間、タウン内にある「レレーヴ サロン・ド・テ」「カフェ ブリオッシュ」「パティスリー」の3店舗で2000円以上の食事、お土産などを購入できる「ショップ」で3000円以上の買い物をした人を対象に、透明シートにリサとガスパールをプリントした「オリジナル・クリアポストカード」が贈られる。このカードをタウンの景色にかざせば、SNSで映える写真を撮影可能！
■特典対象店舗も！クリスマスだけのフェアメニューもチェック
イベント期間中は、クリスマス気分がより一層高まる期間限定のフードメニューも充実！
「レレーヴ サロン・ド・テ」では、ツリーやトナカイなどクリスマスにちなんだモチーフが愛らしい「クリスマス アフタヌーンティーセット」(9500円)を提供。2日前までに電話予約が必要なので、来園する日程が決まったら即予約を。
「カフェ ブリオッシュ」では「雪だるまパン」(320円)、「クリスマスリースブレッド」(350円)、「果実のパンケーキ」(1400円)に加えて、「ジェム・クレームココア」(750円)といった甘〜いフードとドリンクを堪能できる。
「パティスリー」には、食べるのがもったいなくなりそうな「クリスマスアイシングクッキー」(各800円)が登場。お気に入りのデザインをゲットして。
「LA BANANE」では、食べ応え満点の「クリスマス生チョコパイ」(780円)が登場。海外のおやつを彷彿とさせるおしゃれなルックスがSNSに映えそう。
「Harry’s kitchen」の「キラキラクリスマスロングポテト」(990円)はまるでポテトのクリスマスツリー！みんなでワイワイつまみながら、タウンを散歩しよう。
■クリスマス当日と直前の土日の計4日間は注目のイベントが目白押し
「クリスマスフェスタ2025」は6日(土)から始まるけれど、さらに盛り上がりを見せるのがクリスマス直前の合計4日間。週末の20日(土)と21日(日)、クリスマスイブの24日(水)、クリスマス当日でイベント最終日の25日(木)には、特別なイベントが開催される。
■クリスマスグリーティング
12月20日(土)、21日(日)、24日(水)、25日(木)は、15時になると噴水前にサンタクロース姿のリサとガスパールが登場！かわいらしいコスチュームに身を包んだふたりと一緒に写真撮影できる貴重な機会をお見逃しなく。
■ナイトバブルショー
クリスマスイブの12月24日(水)には、16時30分から噴水前でシャボン玉を使った幻想的なショーを開催。あたりが暗くなるのと同時に始まるこのショーは、バブルアーティストチーム「バブルワークス」が手がける大好評のパフォーマンス。音楽に合わせて夜空にシャボン玉が輝くロマンチックな内容で、クリスマスのムードを盛り上げてくれる。
■ヴァイオリンコンサート
12月20日(土)、21日(日)、25日(木)の3日間は、「リサとガスパール タウン」にてプロの実力派ヴァイオリニストによるスペシャルコンサートを開催。15時と16時の2回行われるので、タイミングを合わせて鑑賞してみて。
・演奏者
12月20日(土)：金光御鈴さん
12月21日(日)：齋藤泰人さん
12月25日(木)：鈴木睦美さん
キンと冷たい空気が張り詰める冬の「リサとガスパール タウン」は、カップルが自然と身を寄せ合いたくなる絶好のデートスポット。もちろん家族や友だちともクリスマスの思い出作りにぴったりなので、休日の計画を立てているのならぜひ検討を！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
