人気主婦YouTuberのshinoさんが自身のYouTubeチャンネル「shino's channel-主婦の賃貸暮し」で、「【100均】コレは買うべき…‼︎ セリアで︎今話題の洗面収納グッズetc...」と題した動画を公開した。

動画では、100円ショップセリア」で購入した洗面収納グッズを中心にレビュー。散らかりがちな洗面所を、浮かせる収納やデッドスペースを活用することで、スッキリと使いやすく改善するヒントを紹介している。

特に注目すべきアイテムとして、shinoさんはまず「貼って剥がせるバスシューズラック」を挙げる。これまで3COINSのマグネット式ラックを使用していたが、古くなったため買い替えたという。セリアの商品はフィルムシートで洗濯機の側面に貼り付けるタイプで、試行錯誤の末にバスシューズをスッキリと浮かせて収納できると「あー、最高！」と満足感を示した。

続いて紹介されたのが、人気商品だという「洗面鏡ナナメスタンド」。この商品の特徴は、中身が見やすく取り出しやすい斜めの設計と、左右にスライドする仕切りが付いている点である。shinoさんは実際に洗面台の鏡裏収納に設置し、化粧水やチューブタイプの化粧品を収納。「透明だから何が入っているか一目瞭然なのがありがたい」と、その使いやすさを評価した。

動画全体を通してshinoさんは、限られたスペースを有効活用するための「浮かせる収納」や、中身が見える「透明な収納用品」の重要性を強調。100円という手頃な価格でありながら、生活の質を向上させる工夫が凝らされたアイテム選びの視点を示している。

今回の動画は、セリアのアイテムがいかに洗面所の収納問題解決に貢献するかを具体的に示したものだ。shinoさんの実践的なレビューは、ごちゃつきがちなスペースを整理したいと考える人々にとって、すぐに真似できる有益なヒントとなるだろう。

