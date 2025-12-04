クナイプの数量限定“春の香り”シリーズ登場♡サクラ・スミレ・フランボワーズ

日本上陸40周年を迎えたクナイプから、春の訪れを感じる数量限定「メッセージシリーズ」が今年も登場します。サクラ、スミレ、そして新しく加わったフランボワーズの3つの香りは、やさしい言葉を添えたギフトにもぴったりなラインナップ♡バスソルトや炭酸＊1入浴料など、香りごとに楽しめる剤型がそろい、まだ寒さが残る季節でもひと足早く春気分を味わえます。自分用にも贈り物にも喜ばれる、心温まるシリーズです。

春を感じる3つの香りが数量限定で登場

今回の限定シリーズは「サクラの香り」「スミレの香り」「フランボワーズの香り」の3種類。

サクラとスミレは、天然岩塩の“バスソルト”（50g 220円、850g 2,860円）と、炭酸＊1のきめ細かな泡が心地よい“スパークリングタブレット”（1錠50g 308円、6錠1,540円）の2タイプが楽しめます。

新登場のフランボワーズは、甘酸っぱい香りが広がる“バスソルト”（50g 220円、850g 2,860円）のみのラインナップ。

桜・スミレ・ラズベリーなど、それぞれの花や果実から抽出した成分＊2～＊8を配合し、香り豊かなバスタイムをかなえます。

春は新生活や変化が多い季節。クナイプのメッセージシリーズには、そんな気持ちをそっと支える言葉が添えられています。

「サクラの香り」は“Now AND FOREVER これまでも、これからも”、“スミレの香り”は“Enjoy YOUR LIFE いまをたのしもう”、“フランボワーズの香り”には“YOU MAKE ME HAPPY あなたがいてくれてよかった”。

どれも心に寄り添う温かなメッセージで、毎日の入浴が特別なひとときに変わります。自分へのご褒美はもちろん、贈り物としても喜ばれる人気シリーズです♪

＊1：炭酸水素Na（基剤） ／＊2：保湿成分 ／＊3：保湿成分 ／＊4：アルガニアスピノサ核油（保湿成分） ／＊5：ニオイスミレ花エキス（香り成分）／＊6：加水分解サンシキスミレエキス（保湿成分） ／＊7：ヨーロッパキイチゴ種子エキス（保湿成分） ／＊8：コケモモ種子油（香り成分）

春限定の香りで特別なバスタイムを♡

自分の気持ちを整えたい日にも、大切な人へ想いを伝えたい日にも寄り添ってくれるクナイプの数量限定「メッセージシリーズ」。

サクラ、スミレ、フランボワーズの香りは、その日の気分に合わせて選ぶ楽しさも魅力です。

天然岩塩や植物成分を配合したこだわりの入浴料が、こころまでほぐれるような春のバスタイムを演出♡数量限定のため、気になる香りは早めにチェックしてみてください。