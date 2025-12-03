北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎（26）が11月28日、Instagramを更新し、巨人へ移籍した松本剛（32）への思いをつづった。投稿では「剛さん、寂しいです」と率直な言葉で別れの気持ちを記し、入団以来慕ってきた先輩への感謝と尊敬を伝えている。

公開された写真には、松本を中心に選手仲間たちがそろい、和やかな表情で囲む姿が写されている。照明が落ち着いた室内で、松本は椅子に座りながら親指を立て、清宮は左隣でキャップを被っている。リラックスした空気が広がり、チームの絆がそのまま切り取られたような一枚となっている。投稿文では、来季の選手会長を松本の後任として務めることを報告し、「信頼される会長になれるように、剛さんのように、時には自分らしく選手会長を全うしようと思います」と決意を込めた。

この投稿には、Instagramユーザーから「泣けました 清宮選手らしい選手会長になってください！」「松本剛選手がいなくなるのは寂しいですが、またさらに活躍してくれることを祈ってます」「泣ける どっちも素敵すぎる」「皆んな仲間 どこに居ても忘れない。応援するよ」といった声が寄せられている。