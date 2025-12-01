【静岡】たまご専門店TAMAGOYAベーカリーカフェのシュトーレン

クリスマスが近づいてきました。街は色とりどりのイルミネーションが輝きウキウキ♡クリスマス準備は進んでいますか?レストランやケーキを予約したり…と、クリスマスを指折り数え待つ時間も至福ですね。そんなクリスマス気分を盛り上げてくれるグルメと言えば｢シュトーレン｣。ここ数年で定番となったクリスマスシーズンのパン。静岡県は函南の山あいTAMAGOYAベーカリーカフェでも販売がスタートしていますよ。

TAMAGOYAベーカリーカフェとは!?



TAMAGOYAベーカリーカフェとは、静岡県三島市にある行列のできるカフェTAMAGOYAの2号店です。

本店TAMAGOYAでは三島のブランドたまご｢日の出たまご｣を使ったパンケーキをはじめとするスイーツから、オムライスなどのお食事メニューを提供していますが、2号店のTAMAGOYAベーカリーカフェでは地元のお野菜をたっぷりと使ったランチブッフェが主役のお店となっています。

ランチブッフェでは、ベーカリーで焼き上げられたパンもズラリと種類豊富に並びます。全て販売されているパンなので気に入ったパンを購入しておうちで楽しむこともできます。



店内は白が基調で窓がとても大きく開放感があり、天気の良い日は富士山も望めます。



テラス席はわんこちゃんもOK!

そんなTAMAGOYAベーカリーカフェで今年も｢シュトーレン｣の販売がスタートしています。｢シュトーレン｣は、たっぷりのバター･ドライフルーツやナッツを練りこみ表面に粉砂糖をまぶしたドイツの伝統的なクリスマスの菓子パン。

クリスマスまでの4週間少しずつスライスして食べるのが現地流。時間がたつに連れて風味がまろやかに変化していくのを楽しみます。

TAMAGOYAベーカリーカフェの｢シュトーレン｣はドライフルーツやオレンジピールをラム酒に漬け込み、いちじくやアーモンドも入れて大切に焼き上げ、雪のような粉糖で包んだオーソドックスタイプ。

筆者がいただいた｢シュトーレン｣は焼き上げ3週間弱でしっとりし出す頃合い。この日はブラックコーヒーと合わせましたが、赤ワインとのペアリングも良さそうでしたよ。

｢シュトーレン｣でクリスマスをカウントダウン

今年のクリスマスはTAMAGOYAベーカリーカフェの｢シュトーレン｣でクリスマスまでをカウントダウンしてみませんか?日ごとに味わいが深まり、時間とともに変化する｢時間のごちそう｣をぜひ手に入れて幸せなクリスマスをお迎えください。

【紹介商品】

・シュトーレン 250g 1,500円(税込)

【店舗詳細】

TAMAGOYAベーカリーカフェ

静岡県田方郡函南町畑374-63

055-974-4422

10:00-16:00

【ベーカリー】10:00-16:00

【ランチ】11:00-15:30（LO15:00）

【カフェ】11:00-16:00（LO15:00）

火曜定休