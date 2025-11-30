有吉「紅白司会決定」でテレ東も祝福！櫻坂46中嶋優月「フォートナイト」の実力は？：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時から、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
ゲストにママタルト（大鶴肥満、檜原洋平）、中嶋優月（櫻坂46）を迎えて「フォートナイト」「Pokémon LEGENDS Z-A」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】有吉「紅白司会決定」でテレ東も祝福！櫻坂46中嶋優月「フォートナイト」の実力は？
ママタルト、中嶋と一緒に港区・赤坂からスタート！ 歩きながら「マイクラ24時間生配信」の裏話に。
肥満は生配信中、パーソナリティーを務めたウエストランド・井口浩之を気遣い、マッサージなども行っていたそう。「優しいねぇ〜」と有吉。
「マイクラ」に興味があるという中嶋に「じゃあなんで、（生配信に）参加してくれなかったの？」と問う有吉。「本当に気持ちはやまやまで…気持ちはもう参戦していました！」と笑顔で返します。
今回は、本格的な仙台の牛タンを味わえる「仙台牛タン＆ステーキ もみじ赤坂」へ。
みんなで、特製塩だれでじっくり漬け込んだ「仙台牛タン焼き」をいただきます。
最高の食感を生み出す8mmの厚さにカットされた牛タンは、芳醇なうまみ！
肥満はとろっとろに煮込まれた「牛タンシチュー」をオーダー！
有吉を見習ってベジファーストでサラダから食べようとする肥満に、一同「焼け石に水…」と総ツッコミ！ 肥満が体重195kgであることを明かすと、
と有吉（笑）。「そうは見えないよね！」と続けるタカに、「優しすぎます！」と肥満。
ここで「紅白司会おめでとう！」のくす玉が割られます。今年の紅白はNHK放送100周年の記念回で、「ただただ一生懸命頑張ります！」と有吉。
テレ東にこんなありがたい言葉も？
今回は、「フォートナイト」「Pokémon LEGENDS Z-A」の2本立てでお届け。
まずは「フォートナイト」を、3人1チームで1ゲームずつプレイします！
優勝チームには、秋の味覚、岩手県産の松茸（3万円）を贈呈！ 「フォートナイト」では、実力未知数の中嶋が大活躍します！
さらに「Pokémon LEGENDS Z-A」では、「ポケモンワールドチャンピオンシップ2025」ゲーム部門の実況を担当する平岩康佑が登場し、有吉たちのプレイを実況！
続きはぜひ「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
