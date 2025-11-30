sumika、新曲「Honto」が『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

sumikaの新曲「Honto」が、2026年2月27日から劇場公開される『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌に決定したことが、11月30日に行われたsumikaの動画配信の中でメンバーから発表された。

■片岡健太（Vo/Gu）が『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』のために描き下ろした楽曲

「Honto」は『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の為に書き下ろされた楽曲で、片岡健太（Vo/Gu）が作曲・作詞を手掛けている。本日公開された最新予告編映像の中で、「Honto」の楽曲の一部を聴く事が出来るので是非チェックして欲しい。そしてメンバーからのコメントも届いている。

■sumikaメンバーコメント

■映画情報

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』

2026年2月27日（金）全国ロードショー

原作：藤子・F・不二雄

監督：矢嶋哲生

脚本：村山功

キャスト：ドラえもん：水田わさび のび太：大原めぐみ

しずか：かかずゆみ ジャイアン：木村昴 スネ夫：関智一

エル：千葉翔也 水中バギー：広橋涼

主題歌：sumika「Honto」（ソニー・ミュージックレーベルズ）

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2026

