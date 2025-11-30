sumika、新曲「Honto」が『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌に決定
sumikaの新曲「Honto」が、2026年2月27日から劇場公開される『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌に決定したことが、11月30日に行われたsumikaの動画配信の中でメンバーから発表された。
■片岡健太（Vo/Gu）が『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』のために描き下ろした楽曲
「Honto」は『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の為に書き下ろされた楽曲で、片岡健太（Vo/Gu）が作曲・作詞を手掛けている。本日公開された最新予告編映像の中で、「Honto」の楽曲の一部を聴く事が出来るので是非チェックして欲しい。そしてメンバーからのコメントも届いている。
■sumikaメンバーコメント
■映画情報
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
2026年2月27日（金）全国ロードショー
原作：藤子・F・不二雄
監督：矢嶋哲生
脚本：村山功
キャスト：ドラえもん：水田わさび のび太：大原めぐみ
しずか：かかずゆみ ジャイアン：木村昴 スネ夫：関智一
エル：千葉翔也 水中バギー：広橋涼
主題歌：sumika「Honto」（ソニー・ミュージックレーベルズ）
(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2026
