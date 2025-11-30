子どもから「このぬいぐるみがほしい」と渡されたが…これは一体なんのキャラ？困り果てた母親のSOSに、たくさんのXユーザーが協力。SNSの“良い面”が発揮された結末が大きな話題となっている。



【写真】正解のぬいぐるみ めっちゃ似てるやん！あなどれない5歳児の画力

困った状況に陥ったのは、2児の母である「藁にもすがるクッカ」（@Orlando_Orlind）さん。先日、5歳の息子さんが「このぬいぐるみがほしい」と、手描きの絵を見せてきたという。そこに描かれていたのは、頭・胴・足が青紫色、両腕はオレンジ色という謎のキャラ。さらに、頭の両サイドには緑色の耳のような部分があり、口から舌をぺろっと出しているが…。



クッカさんの脳内は「なんのキャラ？」と大混乱。ネット検索しても、AIに聞いても答えは見つからず。自身のXに「息子にこのイラストのぬいぐるみがほしいと言われるも、これがなんのキャラなのか分からず探せずにいる」と画像を添えて投稿し、情報を求めた。



フォロワーからは音楽ゲーム「スプランキー」のキャラ、「ミミッキュ」（ポケットモンスター）、「ワンワン」（いないいないばあっ!）などが挙がるも、いずれも違うらしい。大穴で「エヴァンゲリオン初号機」という説もあったが、もちろん違った。



捜索は難航を極める中、超有力な情報が！あるXユーザーが「これじゃないですか？」と投稿した画像には、体が青紫色、両手はオレンジ色、頭の両サイドには薄緑色の耳のような部分もあり、口から舌をぺろっと出しているキャラ。ほぼ完全一致だ。



この情報提供に「絶対これですね！」「確定やん」「完璧すぎて笑う」「これだとしたらお子さんめちゃくちゃ絵上手いのおもろい」と大盛り上がり。息子さんに確認したところ、やはり正解で「見つかるなんてスゴイ！」「リサーチ力すごい」「何をどう調べたらこの正解に辿り着けんねんw」「Xの特定班ほんと優秀すぎて好き」と感嘆の声があがった。



このキャラの正体は、人気イラストレーター・REDFISH氏の作品「モケット」。クッカさんによれば、息子さんは外出先で子どもが持っていたこのぬいぐるみを見かけて一目ぼれしたのだとか。正解を知ってから改めて絵を見ると、特徴をばっちり捉えており、絵心とキャラへの愛がうかがえる。



無事、ネット注文でき「クリスマスの朝に渡す予定です。今から楽しみです」とクッカさん。Xでも「私だけじゃ100%見つからなかったので嬉しい みなさんも一緒に考えたり探してくださり、今年の息子のサンタさんは皆様です」と協力に感謝した。きっと素敵なクリスマスになることだろう。



（よろず～ニュース・藤丸 紘生）