11月20日放送の「秋山ロケの地図」（テレビ東京系）にゲスト出演した木村拓哉がロケ中に着用したフリースジャケットが、にわかに話題となっている。というのも、そのアイテムが“職人や庶民の味方”「ワークマン」の980円（定価1900円）の激安商品だったからだ。

＊＊＊

【写真】店舗で見つけた貴重な「ラスト1枚」＆《パッと見Patagoniaかと》といわれた木村拓哉の着こなし

放送後、SNSですぐさま「ダイヤフリース裏アルミジャケット」だと商品が特定されると、

《980円が9800円くらいに見える》

《パッと見Patagoniaかと思った》

《キムタクが着てるからカッコよく見えるのもあるけど、この品質をこの値段で売ってるワークマンのコスパにビックリした》

と大反響。翌21日には各店舗に問い合わせの電話が殺到した、とワークマン広報部・松重尚志さんは明かす。

元値980円が“仕入れ価格”に……。転売ヤーの格好の標的になった「キムタクフリース」（メルカリより）

「店のオープン時間の朝7時から、各店の電話が鳴りっぱなしだったと聞き、驚きました。残念ながら木村さん着用モデルはすでに終売しているのですが、一部改良した後継モデルでもいいからほしい、というお声も多く、たくさんのお客様が来店されています」

ちなみに木村着用モデルと後継モデルの違いは、ファスナー部分のカラーリングなど。後継モデルではタウンユース向けにやや落ち着いた配色になっているのが特徴だ。カラーは、木村が着用したネイビーのほか、ブラウン、ブラック、オフホワイトの4色展開となっている。

同社での「キムタク売れ」は初。想定外の出来事となったようだ。

25倍の高値で販売する転売ヤーも出現

「これまでは、全国の店舗で1日合計1000枚ほどの売れゆきでした。それが、放送の翌日からは、およそ3倍の1日3000枚ほどが売れています。追加生産の予定はないので、いまある在庫がすべて。店舗によっては、すでに在庫がないところもちらほらと出てきているので、見つけたらラッキーだと思います」（松重さん）

公式オンラインショップではすでに販売終了となっており、店舗に走るのが正解なようだ。

どうしてもほしい、となると気になってしまうのがネットオークションだ。大手フリマサイトでは、いち早く「キムタク着用フリースジャケット」などとして、平均5000〜6000円の価格で出品されている。早くも「転売ヤー」の餌食となってしまっているようだ。

中には、「ワークマン」のブランド名を出さず、ただ“木村拓哉着用ジャケット”と明記して2万5000円もの高値で販売する悪質なケースもあった。「キムタクが着ているならハイブランドに違いない」という消費者の思い込みを利用しており、たちが悪い。

「ワークマンでは、大量に作ることで値段を下げ、できるだけ多くの方にお届けしたいという想いで価格設定をしています。ですから、それを仕入れ値として高値で儲けを得ようとする転売ヤーには怒りの気持ちしかないです。しかも弊社の名前を隠してとなると……」（松重さん）

少しでもキムタクに寄せる着こなしはある!?

しかしながら、従来の５〜６倍の売り上げ増に貢献するとは、木村の影響力はいまだに絶大だ。その背景について、雑誌や広告を中心に活躍するスタイリストの大沢早苗さんは次のように分析する。

「90年代にはレッドウイングのエンジニアブーツを流行らせ、2000年代に入ってから『HERO』で着用したア・ベイシングエイプのレザーダウンジャケット、最近ではファミマの2色ラインが入ったソックスなど……。デニムでもアクセでも、木村さんが着用したアイテムやオススメ商品が爆発的に売れる“キムタク売れ”現象は、この30年間でたびたび起きています」

特に最近は、木村のビジュアルのよさだけではなく、人間性も高く評価されている、と大沢さん。

「木村さんの家族を大事にしているところや、さまざまな騒動に対する真摯な振る舞い……人間としての魅力が再認識され、好感度が上がったことにより、今後もまだまだキムタク売れは続くと思われますね」（大沢さん）

今回、キムタク売れとなったフリースは、防寒ウエアとしての機能面も充実している。背面に採用された遠赤外線を放射するアルミプリントのおかげで、衣服内はポカポカ。軽い生地と肌触りの良い素材で、冷え込む季節はミドルインナーとしても活躍する。

せっかく“キムタク意識”で購入するならば、サイズ選びに着目してほしい、と大沢さん。

「オシャレな着こなしにはサイズ感がとても重要。フリースジャケットをアウターのインに着たい方は、ジャストサイズを選びましょう。ピッタリといっても、身体のラインが出るほどではなく、服の下に手を入れて動かせる程度の隙間があるものがベストです」（大沢さん）

アウターとして着る場合は、ぽっちゃり体型はジャストサイズを、痩せ気味ならば貧相に見えないよう、ややオーバーサイズを選ぶと「こなれた着こなし」になるという。

「ワークマンのフリースは庶民にやさしいお値段なので、普段は選ばない色にチャレンジしてみるのもいいですね」（大沢さん）

キムタクになることはできなくても、アンダー2,000円でスターと同じ温もりをまとえるなんて、その満足度はまさにお値段以上ではないか。店頭から姿を消してしまう前に、この冬最強の“お宝”を探しに行ってみてはいかがだろうか。

取材・文／荒木睦美

デイリー新潮編集部