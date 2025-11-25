VOLTACTION¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤ÊÌò³ä¡© ¥Á¡¼¥à´Ñ¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤¿ºÂÃÌ²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±
11·î19Æü¤Ë2nd Mini Album¡ØSeasons of LOVE¡©¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëVOLTACTION¡£Á°²ó¤Î¡Øanan¡Ù¤Î»ïÌÌÅÐ¾ì¡Ê2359¹æ¡¢2023Ç¯8·î2ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é2Ç¯¡¢å«¤â¼ÂÎÏ¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ»ïÌÌ¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿4¿Í¤ÎºÂÃÌ²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¨¡¨¡ º£²ó¤Îanan¤Ï¡È¥Á¡¼¥à¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£VOLTACTION¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤Þ¤ºËÍ¤Ï¡¢¤³¤Î4¿Í¤ÎÃæ¤À¤È¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼´ó¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¶¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é¤Õ¤¶¤±¤ë¤±¤É¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤Ë¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ë¤âÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤·¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
±À¿ý¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡£ÁÕÅÍ¤Ï¼þ¤ê¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤ë¤è¤Í¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤¢¤È¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤è¤¯Â¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¤«¼ýÏ¿¤Î¤È¤¡¢¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ö¤Ë¡Ë¼«Ê¬¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¤ÈÌ¿¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥ê¡¼¥À¡¼¸¢¸Â¤Ç¡£
¥»¥é¥Õ¡¡Èà¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê³Ü¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÃÇ¤Ã¤¿¤é²¿¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁÕÅÍ¡¡¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼·ó¤ï¤¬¤Þ¤ÞÌò¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±À¿ý¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È²¶¤ÏÌîµå¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò³ä¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤é¡Ö¤¤¤±¤ë¤¤¤±¤ë¡ª ²ó¤ì²ó¤ì¡Á¡ª¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÀ¼¤«¤±¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¤¤¤ä¡¢ÊÌ¤Ë¤ªÁ°¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤í¡£
¥¢¥¥é¡¡¤Ç¤â¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤«¤é°ìÈÖ¡¢À¼¤ò½Ð¤¹¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡©
ÁÕÅÍ¡¡¤½¤¦¤Í¡£Â¾¤Î3¿Í¤Ï¤ï¤ê¤È¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¤È¤¤ÏÇ®Ãæ¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¤¢¤È¡¢±À¿ý¤Ï²¿¤«ÈùÌ¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤âÀäÂÐ¤ËÊ·°Ïµ¤¤ò°¤¯¤·¤Ê¤¤¤·¡£
¥¢¥¥é¡¡¤¢¤¢¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Í¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊý¿Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î3¿Í¤Ï¡¢Äó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤ï¤ê¤È¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±À¿ý¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¥Î¡¼¤È¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¤³¤ÎÁ°¤âYouTube¥·¥ç¡¼¥È¤ò»£¤í¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÀäÂÐ¥¹¥Ù¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤È¤³¤¦¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤¢¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±À¿ý¡¡¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¤À¤«¤é¡¢ÈÖ¸¤Ìò¡©
±À¿ý¡¡ÍÛµ¤¤ÊÈÖ¸¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¢¥¥é¡¡Âç·¿¸¤¤Ý¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»ä¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©
¥»¥é¥Õ¡¡¤ï¤ê¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼´ó¤ê¤Î¤È¤³¤í¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤Ò¤È¤ê¤ÇÌÛ¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡£
±À¿ý¡¦ÁÕÅÍ¡¡°Î¤¤¤è¤Í¡Á¡£
¥¢¥¥é¡¡¤½¤ì¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤È»ä¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤½¤¦È½ÃÇ¤·¤ÆÂÉ¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬°Î¤¤¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄÉ²Ã¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡© ¡Ö¤³¤¤¤Ä¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£¤ï¤ê¤ÈÇØÃæ¤Ç¸ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼¤À¤È»×¤¦¡£
¥¢¥¥é¡¡¡Ä¥¤¥§¡¼¥¤¡Ê¾È¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Á´Á³¤Þ¤À¤Þ¤À¤è¡£¼«Ê¬¤Ï¥À¥ó¥¹¤â²Î¤âÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤è¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¤¢¤È¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î¼ê¹Ë¤ò°®¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÁÕÅÍ¡¡°®¤é¤»¤Í¤¨¤±¤É¤Í¡£
¥¢¥¥é¡¡°®¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤¬Ã¦Àþ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÈæ³ÓÅª¡¢»ä¤¬Ìá¤¹Ìò³ä¤È¤¤¤¦¤«¡£
±À¿ý¡¡¼ýÏ¿¤Î¤È¤¤â¡¢²¶¤é·ë¹½¤Õ¤¶¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢¡Ö¤Û¤é¡¢¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥¢¥¥é¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¡¢¤¿¤Þ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡Ä¡£
ÁÕÅÍ¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤ò¥¢¥¥é¤¬Ìá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¥»¥é¥Õ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¡© ¶Ú¥È¥ìÃ´Åö¡©
±À¿ý¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÃ´Åö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡£Èà¡¢µÙ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÁÕÅÍ¡¡ÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤È¡Ö¤³¤¤¤Ä¥Þ¥¸¤«¤è¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¶¤é¤ÏÈà¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¥é¡¡¼ÂºÝ¡¢ºÇ¶á¤ÏÁêÅö¤À¤è¡£
±À¿ý¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¢¥¥é¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà¤Ï¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï°ìÈÖ¼ÁÌä¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁÕÅÍ¡¡¥Þ¥¸¤Ç¿¶¤êÆþ¤ìÁá¤¤¤è¤Ê¡£
¥»¥é¥Õ¡¡KNT¡ÊÁÕÅÍ¡Ë¤âºÇ¶á¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¤¤±¤É¤Í¡£²¶¡¢·«¤êÊÖ¤·¤ä¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡£ÉáÃÊ¤«¤éÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¡£
¥¢¥¥é¡¡¤½¤ì¡¢¤¹¤´¤¤¤è¤Ê¤¢¡£
±À¿ý¡¡¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¤¤¦¡¢¸ç¶õ¤È¥Ô¥Ã¥³¥í¤¬Ç¾Æâ¤ÇÀï¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
¥¢¥¥é¡¡»È¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Á¡£anan¤Ç¸ç¶õ¤È¥Ô¥Ã¥³¥í¤ÎÏÃ¤Ï¡£
¨¡¨¡ Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±À¿ý¡¡¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤«¡© ¤¸¤ã¤¢¥«¥«¥í¥Ã¥È¤È¥Þ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ã¤Æ¸À¤ª¡£
¥¢¥¥é¡¡»È¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Á¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤¢¤È¡¢¥À¥ó¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤·¤ä¤¹¤¤¤Í¡£
¥»¥é¥Õ¡¡²Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ü¥¤¥È¥ì¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤â¥»¥é¥Õ¤¬¤Þ¤È¤á¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡£¥ê¥º¥à¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¤ï¤ê¤ÈÆÀ°Õ¤À¤«¤é¡¢±ï¤Î²¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÁÕÅÍ¡¡±ï¤Î²¼¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤À¤Í¡£
¨¡¨¡ ºÇ¶á¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î·ëÂ«ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥»¥é¥Õ¡¡Ä¾¶á¤Î¼ýÏ¿¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¾Â¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡© ¤¢¤½¤³¤Ç¥à¡¼¥É¤¬°¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡ª
¥¢¥¥é¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢²æ¡¹¤Ã¤ÆMV¤ä¥À¥ó¥¹¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Î±ÇÁü¤òYouTube¤Ë¤è¤¯¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÀèÆü¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖBUZZ LOVE¡×¤Î¥À¥ó¥¹¼ýÏ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶Ê¡¢ºÙ¤«¤¤¿¶¤ê¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Æ¡£
±À¿ý¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ç¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¥à¥º¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£º£²ó¿¶¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬²Æ¶Ê¤Î¡Ö¥µ¥Þ¥é¥ô¥¡¡ª¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Æ¶Ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤±¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¯¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ°×ÅÙ¾å¤²¤¿¤«¤é¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£´Ö°ã¤¨¤ä¤¹¤¤¿¶¤ê¤¬¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é²¶¤¬Â¾¤Î3¿Í¤Ë¡Ö¼¡¡¢¼ê¾å¤²¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¤«À¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¡¢²¶¤¬¥ß¥¹¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁÕÅÍ¡¡ËÍ¤â¡¢Ã¯¤«´Ö°ã¤¨¤½¤¦¤À¤«¤éÀ¼½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¤Í¡ª ¤½¤·¤¿¤é±À¿ý¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±À¿ý¡¡¤Ç¤â¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ëÂ«ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª
¥»¥é¥Õ¡¡¤¢¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤«¥À¥ó¥¹¤ÎÀèÀ¸¤È¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¡¢VOLTACTION¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²ñ¼Ò¤Î¿Í¤È¤â¥Á¡¼¥à´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¥¢¥¥é¡¡»×¤¦»×¤¦¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡£±ÂÉÕ¤±¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤·¡£
¥¢¥¥é¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ýÏ¿¤Î¤È¤¤ÏËè²ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¤ª²Û»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
±À¿ý¡¡¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª ¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°Õ¸«¸ò´¹¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢·ö²Þ¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹
¨¡¨¡ ³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥é¥Õ¡¡Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÁÕÅÍ¤Ï¶ÚÆù¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁÕÅÍ¡¡¸«¤ëÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Í¡Á¡ª ºÇ¶á¡¢¥é¥¤¥Ð¡¼À¸³è¤ÇÎ¯¤á¤ËÎ¯¤á¤¿ÂÎ»éËÃÎ¨¤¬¤ä¤Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¡¢15¡ó¤¯¤é¤¤¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï10¡ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
±À¿ý¡¡10¡ó¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤éEXILE¤µ¤ó¤ä¤ó¡ª ¤¢¤È¤µ¡¢¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¤È¤¤ÎÉþÁõ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¥»¥é¥Õ¡¡¤¢¡Á¡ª ¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤è¤Í¡£
ÁÕÅÍ¡¡Á°¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãå¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Ã¤Ý¤¤³Ê¹¥¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥â¥Á¥Ù¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
±À¿ý¡¡¥¥ã¥Ã¥×¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡ª ¤¢¤ì³Ê¹¥¤¤¤¤¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢Í¶¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ä¤¹¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£ÀèÇÚ¸åÇÚÌä¤ï¤º¡ÖÉ÷³ÚÁÕÅÍ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ä¤Ä¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¸òÎ®¤âÂ¿¤¤¤·¡£
¥¢¥¥é¡¡¿ÍË¾¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤Ç¡¢ÅÏ²ñ¤¯¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¥ê¶Ê¤¬³Ê¹¥¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£
¥¢¥¥é¡¡Èà¤Î²»³Ú³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂº·É¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥»¥é¥Õ¡¡ºÇ½é¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¿¡ÖÌò³ä¡×¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬°Î¤¤¤è¤Í¡£
±À¿ý¡¡¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤è¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¶á¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¸¥¸¥¤¤¹¤®¤ë¤«¡© ¤Ã¤Æ¡£¡Ä¤Ç¡¢¥»¥é¥Õ¤¬Âº·É¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤È¤³¤í¤À¤è¤Í¡£²¿¤«¤Ë¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¤é¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÄ´¤Ù¤¢¤²¤Æ¡¢¼¡²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿Í¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
ÁÕÅÍ¡¡¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤æ¤¨¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãË»¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤µ¤é¤ËÍ½Äê¤òÆþ¤ì¤ÆË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥¥é¡¡¤â¤¦¤µ¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¤¤òÄ¶¤¨¤ÆÉÝ¤¤¤è¡£
±À¿ý¡¡»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é»à¤Ì¥Þ¥°¥í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤ï¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤«¤ò°ìÅÙ»Ï¤á¤¿¤é¤ä¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤È¡¢¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Í¡£
±À¿ý¡¡¤Ç¡¢¥¢¥¥é¤â¥¢¥¥é¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤è¤Í¡© ¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¹¤®¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥¥é¡¡¤¤¤ä¡¢¤À¤¤¤Ö¼«Ê¬¤Ë´Å¤¤¤Ç¤¹¤è»ä¤Ï¡£
¥»¥é¥Õ¡¡´Å¤¤¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤½¤ì¤À¤±¸·¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¡£
ÁÕÅÍ¡¡¼«Ê¬¤Ç´ë²èÎ©¤Æ¤ÆÆ°²è¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤ï¡£ËÍ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢´ë²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡Á¡×¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡£¤³¤ÎÁ°¡¢3D¤ÇÎ®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡©
¥»¥é¥Õ¡¡¡ÖÁ´Éô¿©¤¦¡×·Ï¤Î´ë²è¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¥á¥··Ï¤Î´ë²èÂ¿¤¤¤è¤Í¡©
¥¢¥¥é¡¡¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£¤¢¤È»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎÇÛ¿®¤È¤«³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤´ë²è¤Ï¼«Ê¬¤ÇÆ°¤«¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ï¤ê¤È¼«Ê¬¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
±À¿ý¡¡¤¸¤ã¤¢È¿ÂÐ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ë¡©
¥»¥é¥Õ¡¦ÁÕÅÍ¡¡ÊÌ¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£
¥¢¥¥é¡¡¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤¦¤Á¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·ë¹½¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¿¤ë¤â¤Î¡¢·ö²Þ¤·¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤À¡ª ¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤¦¤Á¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡£
ÁÕÅÍ¡¡·ö²Þ¤Ï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤¤¤¤¤«¤é¤Í¤¨¡£
¥¢¥¥é¡¡¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°Õ¸«¤Î¸ò´¹¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç²¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¨¤ëÃç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¤Û¤ó¤È¤ËºÇ½é´ü¡¢°ì½Ö¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡© ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¡¢¼Õ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÇºÑ¤ó¤À¤·¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤ß¤ó¤Ê²¹¸ü¤À¤«¤é¡¢ÅÜ¤ê¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤ß¤Ê¤µ¤ó²¹¸ü¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±Ãç¤¬¤¤¤¤Èë·í¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥»¥é¥Õ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¡¼¥á¥ó¡©
±À¿ý¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥á¥·¿©¤¤¤Ê¤¬¤é´é¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¥«¤¤¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤Þ¡¢½µ3¡Á4¤¯¤é¤¤¤Ï´é¹ç¤ï¤»¤Æ¤ë¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ ¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁÕÅÍ¡¡¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÏÉ¬¤º½µ2¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¤½¤ì¤Ë¥×¥é¥¹¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¿¶¤êÆþ¤ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¤¤È½µ4¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë²Î¼ýÏ¿¤È¤«¥À¥ó¥¹¼ýÏ¿¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
ÁÕÅÍ¡¡ËÜÅö¤Ë¡¢Ãý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ 4¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Âº·É¤·¤¿¤ê¡¢Æ´¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡©
¥¢¥¥é¡¡¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¤ÎÀèÇÚÊý¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êROF-MAO¤µ¤ó¤Ï¤¹¤²¤¨¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ã¤ÆºÇ½é¤«¤é¤³¤Î4¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ROF-MAO¤µ¤ó¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤¬»ä¤¿¤Á¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿·Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤¤Ã¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁêÅö¤¦¤Þ¤¯¤ä¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤éÃ±½ã¤Ë¡¢ROF-MAO¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤¬¼«Ê¬¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸·Á¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿²»³Ú¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÕÅÍ¡¡³°Éô¤ÎÊý¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢ËÍ¤¬¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¹¤²¤¨¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤ÏBE:FIRST¤µ¤ó¤È¤«Ayumu Imazu¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ë±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ËÜÅö¤Ë³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¤¢¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤ÈËÍ¤ÏBUMP OF CHICKEN¤µ¤ó¡£
±À¿ý¡¡¤¢¡Á¡ª
¥»¥é¥Õ¡¡¤â¤È¤â¤È¥Ð¥ó¥É¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄBUMP¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤âÁ´°÷¤Ç¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤²¤¨¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¤ÎBUMP¤µ¤ó¤Î²Î»ì¤Ã¤Æ¾®Àâ¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤è¤¯¤Æ¡£
±À¿ý¡¡²¶¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢UVERworld¤µ¤ó¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£BUMP OF CHICKEN¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÇÄ¹¤¤´Ö¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â·ç¤±¤¿¤é²»³Ú¤ò¤ä¤á¤ë¡¢¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤Ç³èÆ°¤·Â³¤±¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ë»¤·¤µ¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿
¨¡¨¡ 2nd Mini Album¡ØSeasons of LOVE¡©¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡È½Õ²Æ½©Åß¤ÎÎø¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿6¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á4¶Ê¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤Ë³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¥»¥é¥Õ¤µ¤ó¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë½Õ¶Ê¡ÖSanctuary¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥¥é¡¡º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆºÇ½é¤ËÀè¹Ô¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¤âÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
±À¿ý¡¡½Õ¤é¤·¤¤¥Ý¥«¥Ý¥«¤·¤¿´¶¤¸¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢Îø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤À¤¤¤ÖÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡© ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥Õ¥§¥¹2025¡×¤ÎÃæ¤Î¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤Ê¡©
±À¿ý¡¡¤Í¡ª ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¶Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¤Ê¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¥À¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢²¶¤¬¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¥Ï¥¦¥¹¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºî²È¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ É÷³Ú¤µ¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²Æ¶Ê¡Ö¥µ¥Þ¥é¥ô¥¡¡ª¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
±À¿ý¡¡¤³¤ì¤Ï¥Î¥ê¤¬ºÇ¹â¤À¤è¤Í¡ª
ÁÕÅÍ¡¡Âç¹¥¤¡£²Î¤Ã¤Æ¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡£
±À¿ý¡¡¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç²Æ¤Î¥Ó¡¼¥Á¤¬»÷¹ç¤¦¶Ê¡¢º£¤É¤¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡© ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Æ¤À¤è¤Í¡£
ÁÕÅÍ¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦²Æ¤Ã¤Ý¤¤¸µµ¤¤Ê¥Á¥ã¥é¶Ê¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ »Íµ¨Æä¤µ¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½©¶Ê¡ÖYour Monster¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥»¥é¥Õ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï·ÏÅý¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£»Íµ¨Æä¥¢¥¥é¤ÎÄã²»¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥é¥Ã¥×¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤È¤«¡¢ÉÔµ¤Ì£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
±À¿ý¡¡¤Ç¤âºÇ½é¤Ë¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤ä¡©¡×¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¶Ã¤¤¤¿¡£
¥¢¥¥é¡¡»ä¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤é¡¢¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ä¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±À¿ý¡¡MV¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¥¢¥¥é¡¡MV¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤Ç¤Ï¡¢ÅÏ²ñ¤µ¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅß¶Ê¡ÖBUZZ LOVE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÁÕÅÍ¡¡ËÍ¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡£¤¤¤Þ¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤À¤è¤Í¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¤¢¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¡© ²¶¡¢µÕ¤ËA¥á¥í¤È¤«B¥á¥í¤Ë¤ÏÊ¿À®¤Ã¤Ý¤¤¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤â¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Í¡£
±À¿ý¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏºÇ½é¤Ë¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ë¹ç¤¦¤ó¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¤¤¶¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¶Ê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢·ë¹½¤·¤Ã¤«¤êÒòÓð¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥»¥é¥Õ¡¡»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤¿¤è¤Í¡£
±À¿ý¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬ÉáÃÊ¤¢¤ó¤Þ¤ê²Î¤ï¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¼¤Î½Ð¤·Êý¤Ë¤âÇº¤ó¤Ç¡£ÃÏÀ¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡© ¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏÀ¼¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥ë¥á¶Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤ÉÌ£¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¥¢¥Ä¤¤Åß¤Î¶Ê¡£
±À¿ý¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¥¢¥Ä¤¤Åß¤Ç¤¹¤è¡ª
¨¡¨¡ VOLTACTION¤¬Á°²óanan¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¡¢¡ØRELOAD!!!!¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±À¿ý¡¡2Ç¯Á°¤«¡Á¡£¤¢¤Î»þ´ü¤â¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±·ë¹½Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èæ¤Ù¤ë¤È¤¤¤Þ¤Î¤Û¤¦¤¬Ë»¤·¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤Ç¤âË»¤·¤µ¤Ë¤â´·¤ì¤¿¤è¤Í¡£Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç²¿¤«¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿µ¤¤Ï¤¹¤ë¡£
¥¢¥¥é¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤«¤â¡£
ÁÕÅÍ¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤·¤Í¡£
±À¿ý¡¡Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤ä¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Ê¤¢¡£
¥¢¥¥é¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿¶¤ê¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤¯¤é¤¤¤ÎÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
±À¿ý¡¡¤À¤Ã¤Æº£Ç¯¤Î¤Ë¤¸¥Õ¥§¥¹¤Ç¡¢¡ÖRELOAD!!!!¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¯¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡© ¥ê¥ê¡¼¥¹Åö»þ¤Ï²¶¤é¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ»×¤¦¤ÈÄ¶´ÊÃ±¤Ê¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¥¢¥¥é¡¡¤Í¡£¤¦¤Á¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
±À¿ý¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¿Ê²½¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ë»¤·¤µ¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¿¤·¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«¤â¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±Åö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
¥¢¥¥é¡¡¤Û¤¦¡©
±À¿ý¡¡¤³¤ÎÁ°¤Î¥À¥ó¥¹¼ýÏ¿¤Î¤È¤¤Ë¡¢²¶¡¢¥»¥é¥Õ¤Î¿¶¤ê¤ò¤Þ¤À¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¤¢¤Ã¤¿¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£²£¤Î¤Û¤¦¥Á¥é¥Ã¤È¤Í¡£
±À¿ý¡¡±ÇÁü¸«ÊÖ¤·¤¿¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¬¤Ã¤Ä¤ê¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥ê¥Æ¥¤¥¯¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢anan¤ÎÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÕÅÍ¡¡Á°²ó¤¬2Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ¤¸¤ã¤¢¤Þ¤¿2Ç¯¸å¡¢anan¤Î»ïÌÌ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
¥»¥é¥Õ¡¡2Ç¯Çû¤ê¤Ê¤ó¤À¡£
±À¿ý¡¡À¤³¦Î¦¾å¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤¢¤È2Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢²æ¡¹¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¥¢¥¥é¡¡¤¦¤ó¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Þ¤¿¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¿¤¤¤Í¡£
ÁÕÅÍ¡¡¤¿¤Ö¤óÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤Í¡¢2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
±À¿ý¡¡¤ó¡©
ÁÕÅÍ¡¡¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¹â¤ß¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥¥é¡¡ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤âµá¤á¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸·¤·¤¤¤Ê¡£
¥»¥é¥Õ¡¡¡ØSeasons of LOVE¡©¡Ù¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ê4¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
ºÂÃÌ²ñÃæ¡¢¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤¬Â³¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤ÐÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¡¢¿®Íê´¶¡õÃçÎÉ¤·¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿4¿Í¡£É½»æ»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥é¥ÕŽ¥¥À¥º¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó
5·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°Å»¦¤¬À¸¶È¤Î²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯¤«¤é°Å»¦µ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÁÇÀ¤ËÆæ¤¬Â¿¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï°Å»¦¼Ô¤ò¼¤á¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤À¤¬¿ÈÄ¹¤Ï°ìÈÖ¹â¤¤¡£»Íµ¨Æä¥¢¥¥é
¤·¤¤Ê¤®¡¦¤¢¤¤é¡¡12·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Âå¡¹Â³¤¯ÄµÊó°÷°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÏÓÍø¤¤Î¸µ¡¦ÄµÊó°÷¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÁÈ¿¥¤òÈ´¤±¾®¤µ¤Ê»öÌ³½ê¡ÒRoom4S¡Ó¤ÇËª¤ÎÁã¤Î¶î½ü¤«¤é»ÉµÒ¤ÎÇÓ½ü¤Þ¤Ç¹Ô¤¦ÀÁÉé¿Í¡£¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢ËÜ¤ÎÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÊ¸²½¿ÍÅª¤Ê»Å»ö¤â¡£É÷³ÚÁÕÅÍ
¤Õ¤é¡¦¤«¤Ê¤È¡¡3·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Þ¥Õ¥£¥¢°ì²È¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤¬¤éº¬¤¬Í¥¤·¤¯¡¢²È¶È¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢¼óÎÎ¤È¤·¤Æ¤ÎºÍ³Ð¤ÏÄ¶°ìÎ®¡£¸½ºß¤Î¿¦¶È¤ÏÀÄÇ¯¼Â¶È²È¤Ç¡¢ÅÏ²ñ¤µ¤ó¤ÎÆ¯¤¯¡ÒCAFE Zeffiro¡Ó¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É·Ð±Ä¡£VOLTACTION¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡£ÅÏ²ñ±À¿ý
¤ï¤¿¤é¤¤¡¦¤Ò¤Ð¤ê¡¡9·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²øÅð°ì²È¤ÎÀ×¼è¤ê¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤àÀµµÁ¤Î¡Ö²÷Åð¡×¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÁ¬ÌÜÅª¤ÎÅð¤ß¤Ï¤»¤º¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ÷³Ú¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥«¥Õ¥§¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¡Ö2»þ¤À¤È¤«¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£VOLTACTION
¥ô¥©¥ë¥¿¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤ÎVTuber4Ì¾¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£É÷³ÚÁÕÅÍ¡¢ÅÏ²ñ±À¿ý¡¢»Íµ¨Æä¥¢¥¥é¡¢¥»¥é¥Õ¡¦¥À¥º¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤¬½êÂ°¤·¡¢½éÇÛ¿®¤Ï2022Ç¯7·î16Æü¡£´ó½É³Ø¹»¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Ä¤ë¤ó¤Ç¤¤¤¿4¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡ÖNo.1¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦ÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î»×ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢Æü¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Information2nd Mini Album¡ØSeasons of LOVE¡©¡Ù
11·î19Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢2ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡£½Õ²Æ½©Åß¤ÎÎø¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Îø¤ä³Ú¤·¤¤Îø¡¢¤½¤·¤ÆÀÚ¤Ê¤¤Îø¤Þ¤Ç¡¢VOLTACTION¤é¤·¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤òÁ´6¶Ê¼ýÏ¿¡£³Æµ¨Àá¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¥»¥é¥Õ¡¦¥À¥º¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤¬½Õ¡¢É÷³ÚÁÕÅÍ¤¬²Æ¡¢»Íµ¨Æä¥¢¥¥é¤¬½©¡¢ÅÏ²ñ±À¿ý¤¬Åß¤Î¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¦¤Î¤Î¤Þ¤í¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Ê¸¡¦À¸ÅòÍÕ¥·¥Û¡¡ⒸANYCOLOR, Inc.
anan 2470¹æ¡Ê2025Ç¯11·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê